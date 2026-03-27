Umberto Bossi nel Famedio di Varese: la Lega deposita la proposta ufficiale
Il Carroccio chiede l'inserimento del fondatore nel Pantheon cittadino: «Atto d'amore per le nostre radici». La pratica passerà al vaglio della Commissione tra un mese circa
Il nome di Umberto Bossi potrebbe presto trovare posto tra i cittadini illustri che hanno reso grande la Città Giardino. La segreteria e il gruppo consiliare della Lega Varese hanno infatti depositato ufficialmente la richiesta per l’inserimento del “Senatur” nel Famedio, il luogo dedicato alla memoria imperitura dei varesini più meritevoli.
La proposta è fresca di protocollo e, secondo quanto appreso, diventerà oggetto di discussione nella prossima commissione consiliare, prevista indicativamente tra un mese. Quello di Bossi si aggiunge ai 28 nomi al vaglio della commissione presieduta da Francesca Strazzi, che dovrà poi portarne 20 in consiglio comunale per la votazione definitiva e l’inserimento nel Famedio cittadino al cimitero di viale Belforte.
Famedio di Varese, la lista delle proposte sale a 28 nomi: ecco chi sono i candidati tra storia, impresa e solidarietà
«Il Padre del Nord e il legame simbiotico con Varese»
Per la Lega, non si tratta di una semplice formalità, ma del riconoscimento a un “gigante della storia contemporanea”. «Varese non è solo una città, è la culla di un Movimento che ha cambiato l’Italia — si legge nella nota diffusa dal Carroccio —. Portare il Fondatore nel Pantheon cittadino è un atto d’amore per la nostra storia e le nostre radici».
Il documento ripercorre l’epopea iniziata quel 12 aprile 1984, quando proprio a Varese nacque la Lega Lombarda: «Da qui, il Padre del Nord ha dato voce a chi era rimasto troppo a lungo inascoltato, trasformando il “sentimento della provincia” in un progetto politico di portata europea. Grazie a lui, Varese ha smesso di essere periferia per diventare la capitale ideale di una riscossa identitaria».
Una vita tra Parlamento e territorio
La proposta sottolinea i decenni di impegno di Bossi come Senatore, Deputato e Ministro, descrivendoli come una missione incessante per dare forza alle istanze del territorio varesino. «Umberto Bossi ha riscritto la storia del Paese partendo dal basso — prosegue la Lega — consegnando la sua visione al patrimonio eterno della democrazia».
Il percorso istituzionale
L’iter per l’ingresso nel Famedio prevede ora un passaggio tecnico-politico. La commissione competente dovrà valutare la proposta e verificare la rispondenza ai criteri richiesti per l’onorificenza. Se l’esito sarà positivo, il nome di Bossi sarà inserito accanto a quelli dei grandi che hanno fatto la storia di Varese.
Memoria e identità: Varese inaugura il suo Famedio: “Un atto politico nel senso più nobile”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Vezio su Ex Aermacchi Varese: lavori, vincoli, futuro. Ecco lo stato reale del cantiere e i prossimi passi
Guido30 su Lo sfogo di una madre di Gavirate: "È vietato giocare nei boschi?"
Antonio Siniscalchi su Il vento abbatte un enorme albero su via Caracciolo a Varese: strada chiusa
Gianlu su Gli specialisti del motocross d'epoca si sfidano per due giorni sulla pista della Malpensa
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.