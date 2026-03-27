Umberto Bossi nel Famedio di Varese: la Lega deposita la proposta ufficiale

Il nome di Umberto Bossi potrebbe presto trovare posto tra i cittadini illustri che hanno reso grande la Città Giardino. La segreteria e il gruppo consiliare della Lega Varese hanno infatti depositato ufficialmente la richiesta per l’inserimento del “Senatur” nel Famedio, il luogo dedicato alla memoria imperitura dei varesini più meritevoli.

La proposta è fresca di protocollo e, secondo quanto appreso, diventerà oggetto di discussione nella prossima commissione consiliare, prevista indicativamente tra un mese. Quello di Bossi si aggiunge ai 28 nomi al vaglio della commissione presieduta da Francesca Strazzi, che dovrà poi portarne 20 in consiglio comunale per la votazione definitiva e l’inserimento nel Famedio cittadino al cimitero di viale Belforte.

«Il Padre del Nord e il legame simbiotico con Varese»

Per la Lega, non si tratta di una semplice formalità, ma del riconoscimento a un “gigante della storia contemporanea”. «Varese non è solo una città, è la culla di un Movimento che ha cambiato l’Italia — si legge nella nota diffusa dal Carroccio —. Portare il Fondatore nel Pantheon cittadino è un atto d’amore per la nostra storia e le nostre radici».

Il documento ripercorre l’epopea iniziata quel 12 aprile 1984, quando proprio a Varese nacque la Lega Lombarda: «Da qui, il Padre del Nord ha dato voce a chi era rimasto troppo a lungo inascoltato, trasformando il “sentimento della provincia” in un progetto politico di portata europea. Grazie a lui, Varese ha smesso di essere periferia per diventare la capitale ideale di una riscossa identitaria».

Una vita tra Parlamento e territorio

La proposta sottolinea i decenni di impegno di Bossi come Senatore, Deputato e Ministro, descrivendoli come una missione incessante per dare forza alle istanze del territorio varesino. «Umberto Bossi ha riscritto la storia del Paese partendo dal basso — prosegue la Lega — consegnando la sua visione al patrimonio eterno della democrazia».

Il percorso istituzionale

L’iter per l’ingresso nel Famedio prevede ora un passaggio tecnico-politico. La commissione competente dovrà valutare la proposta e verificare la rispondenza ai criteri richiesti per l’onorificenza. Se l’esito sarà positivo, il nome di Bossi sarà inserito accanto a quelli dei grandi che hanno fatto la storia di Varese.