Un anno di ricerca sulla fatica muscolare nel calcio: Varese Sport Commission e Mapei Sport aprono il bando “Aldo Sassi”

Lo stage extracurriculare da 15.000 euro, ospitato al Centro Ricerche di Olgiate Olona, è riservato a chi ha conseguito la laurea in scienze motorie da non oltre 18 mesi. Domande entro il 15 maggio

Camera di Commercio di Varese, attraverso il progetto Varese Sport Commission e Mapei Sport, comunicano l’apertura del bando per il progetto di Ricerca “Aldo Sassi” per l’anno 2026.

L’iniziativa, dedicata alla memoria del primo direttore e cofondatore del centro ricerche varesino, rappresenta un’importante opportunità per neolaureati in scienze motorie, quest’anno in particolare, per coloro che sono interessati alla ricerca nell’ambito della fisiologia dell’esercizio applicata alle scienze motorie.

Con tale scopo, verrà quindi istituita una posizione di stage extracurriculare presso Mapei Sport del valore di 15.000 euro che sarà conferita al candidato che, in base al curriculum e a un colloquio di selezione, dimostrerà di possedere le competenze necessarie per lo svolgimento del progetto di ricerca.

L’argomento di studio previsto per l’edizione 2026 riguarderà “Quantificazione della fatica neuromuscolare dei muscoli flessori della gamba nel calcio” e sarà sviluppato presso il Centro Ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona.

Possono candidarsi i laureati in scienze motorie che abbiano conseguito il titolo da non oltre 18 mesi alla data del 7 marzo 2026. Il progetto di ricerca dovrà essere completato entro un anno dall’attribuzione dell’assegno. Le candidature devono essere presentate dal 7 marzo al 15 maggio 2026. Gli interessati dovranno inviare la domanda, corredata dalla documentazione richiesta, tramite PEC o email ordinaria.

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando completo, si invita a visitare il sito della Camera di Commercio di Varese o di Mapei Sport.

Pubblicato il 06 Marzo 2026
