Un aperitivo con la Pro Loco di Mercallo per incontrarsi e sostenere le attività dell’associazione

Domenica 29 marzo nei locali di via Prandoni un momento aperto alla cittadinanza per conoscere l’associazione e rinnovare la tessera

Un aperitivo per stare insieme, conoscersi e sostenere le attività dell’associazione. La Pro Loco di Mercallo organizza domenica 29 marzo, dalle 11:00 alle 13:00, un aperitivo aperto a tutti nella propria sede in via Prandoni 16/3.

Un momento di festa per animare il dialogo tra cittadini e volontari per far nascere nuove idee, condividere proposte e sostenere le prossime iniziative dell’associazione. Durante l’evento sarà anche possibile rinnovare la tessera oppure iscriversi per la prima volta.

Un appuntamento informale per trascorrere una domenica mattina in compagnia e vivere insieme il proprio paese.