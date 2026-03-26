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Mercallo

Un aperitivo con la Pro Loco di Mercallo per incontrarsi e sostenere le attività dell’associazione

Domenica 29 marzo nei locali di via Prandoni un momento aperto alla cittadinanza per conoscere l’associazione e rinnovare la tessera

pro loco mercallo
Incontri

29 Marzo 2026

Un aperitivo per stare insieme, conoscersi e sostenere le attività dell’associazione. La Pro Loco di Mercallo organizza domenica 29 marzo, dalle 11:00 alle 13:00, un aperitivo aperto a tutti nella propria sede in via Prandoni 16/3.

Un momento di festa per animare il dialogo tra cittadini e volontari per far nascere nuove idee, condividere proposte e sostenere le prossime iniziative dell’associazione. Durante l’evento sarà anche possibile rinnovare la tessera oppure iscriversi per la prima volta.

Un appuntamento informale per trascorrere una domenica mattina in compagnia e vivere insieme il proprio paese.

Organizzato da

26 Marzo 2026
Redazione VareseNews
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