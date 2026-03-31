Un arbitro tra i banchi di scuola: Andrea Calzavara si racconta agli studenti del “Manzoni”

Prosegue l’impegno della Varesina Calcio – la società con sede a Venegono Superiore che milita nel torneo di Serie D – nel campo della formazione e dell’educazione dei giovani del territorio. La società rossoblù, rappresentata dal d.g. del settore giovanile Andrea Millefanti, è stata protagonista lunedì 30 marzo di un incontro con circa 200 studenti del Liceo Manzoni di Varese.

Nel corso della mattinata ragazze e ragazzi delle classi terze hanno partecipato a un appuntamento del progetto “Sport e pari opportunità”, promosso dall’istituto scolastico. Ospite della giornata, su invito della scuola, Andrea Calzavara, ex studente del liceo e oggi arbitro di calcio professionista, che ha fatto il suo esordio in Serie A il 21 dicembre 2025 nella gara tra Sassuolo e Torino.

Attraverso il racconto della propria esperienza, Calzavara (originario di Vedano Olona) ha saputo coinvolgere attivamente i ragazzi, affrontando temi centrali come la comunicazione, la motivazione e la gestione dell’errore e del giudizio. Un confronto diretto e concreto che ha offerto agli studenti spunti di riflessione utili non solo in ambito sportivo, ma anche nella vita quotidiana.

L’incontro è stato aperto e chiuso dall’intervento di Roberto Arcari Farinetti, presidente della sezione di Varese dell’Associazione Italiana Arbitri, che ha ribadito la disponibilità dell’associazione ad accogliere nuovi giovani interessati al percorso arbitrale. Parole accompagnate da un ringraziamento alla Varesina per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso il movimento.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di collaborazioni tra la Varesina e gli istituti scolastici del territorio, sostenuto anche dalla partnership con MSC Cruises, sponsor di maglia della società rossoblu. Solo nell’ultimo anno, grazie a questo supporto, il progetto “Gioco calciando” ha garantito oltre 200 ore di attività motoria in sette scuole della provincia, coinvolgendo centinaia di bambini della scuola primaria.