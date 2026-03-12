Un caffè con l’autore: Sergio Melchiorre presenta a Fagnano Olona “Il sangue dei giusti (l’ingiusta violenza)”

Alla Sala Pluriuso Biblioteca Enzo Biagi è in programma, con il Patrocinio del Comune, dell’Assessorato alla cultura, della Pro loco e del Circolo Poetico e Culturale “l’Alba”, la presentazione del libro

In occasione della rassegna “Un caffè con l’autore” sabato 14 marzo, alle ore 18:00, presso la Sala Pluriuso Biblioteca Enzo Biagi di Fagnano Olona è in programma, con il Patrocinio del Comune, dell’Assessorato alla cultura, della Pro loco e del Circolo Poetico e Culturale “l’Alba”, la presentazione del libro, edito dalla casa editrice Éditions du soleil, “Il sangue dei giusti (l’ingiusta violenza)”, di Sergio Melchiorre.

Nel libro, dedicato al padre partigiano ed emigrante, sono raccolti quarantatré racconti brevi, che narrano storie di uomini e donne, di sofferenza e impegno negli anni della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza, e sono ambientati sulla Linea Gustav, la cosiddetta terra di nessuno.

Le storie narrate s’intrecciano con gli eventi della Storia con la «S» maiuscola, con l’esplicito fine di tener viva la Memoria delle sofferenze patite e valorizzare l’impegno di quanti si batterono per nuovi ideali di libertà e riscatto. Sergio Melchiorre, con la sua sensibilità e con occhio critico e indagatore, tocca temi profondi: l’antifascismo, il ruolo fondamentale delle staffette partigiane, la fame, la mancanza di libertà, la solidarietà umana, la famiglia, la sofferenza, la morte delle persone care, le vicissitudini della guerra e l’amarezza di coloro che hanno lottato per gli ideali di democrazia e autodeterminazione.

L’evento sarà presentato da Fausto Bossi che dialogherà con l’autore.