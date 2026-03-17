Un concerto di musica classica al Museo del Tessile di Busto Arsizio

Mercoledì 26 marzo alle ore 21 il Museo del Tessile di Busto Arsizio ospiterà un concerto dell’Orchestra Filarmonica Europea di Gallarate, fondata nel 1989. Sul palco Marco Zoni, primo flauto del Teatro alla Scala di Milano, che interpreterà la Suite BWV 1067 di Johann Sebastian Bach.

Il programma della serata prevede anche il Concerto per pianoforte e orchestra BWV 1056 di Bach, i Concerti RV 120 e 157 di Vivaldi e la Sinfonia K 18 di Mozart. Alla direzione e al pianoforte il maestro Marcello Pennuto.

L’ingresso è fissato a 10 euro, con tariffa ridotta a 6 euro per gli under 25. I biglietti saranno disponibili la sera del concerto dalle ore 18 presso il museo in via Volta 6, oppure in prevendita online sulla piattaforma OOOH Events.