Un fine settimana d’arte tra Laveno e Cerro: inaugurate due mostre
Due mostre capaci di mettere in dialogo alcuni dei suoi luoghi culturali più rappresentativi, a Villa Fumagalli e al Midec. Due appuntamenti diversi ma legati da un filo comune: il rapporto tra le opere e gli spazi che le accolgono
È stato un fine settimana significativo per Laveno Mombello, che tra sabato e domenica ha visto inaugurare due mostre capaci di mettere in dialogo alcuni dei suoi luoghi culturali più rappresentativi, tra il centro e Cerro. Due appuntamenti diversi ma legati da un filo comune: il rapporto tra le opere e gli spazi che le accolgono.
A Villa Fumagalli Frascoli ha aperto Abitare attraverso – Topografie della soglia, un percorso che trasforma le stanze della villa in ambienti da attraversare lentamente, dove il visitatore è invitato a sostare, osservare, leggere, giocare, Le installazioni dei giovani artisti dell’Accademia di Brera dialogano con gli spazi, modificandone la percezione e creando un’esperienza intima e sospesa. Una mostra che permette inoltre di scoprire nuovi spazi della villa progetta dall’architetto Portaluppi. (foto sopra)
Il giorno successivo, al MIDeC di Cerro, è stata inaugurata Grandi Vasi – Ambienti ceramici. Qui la ceramica esce dalla dimensione dell’oggetto e diventa spazio: le opere, rielaborate dagli studenti del Politecnico di Milano, si trasformano in ambienti immersivi, a metà tra design e architettura.
Due mostre diverse, dunque, ma accomunate dalla stessa idea: non limitarsi a esporre, ma costruire esperienze, contaminare spazi, esplorare.
Le mostre
Abitare attraverso – Topografie della soglia
Villa Fumagalli Frascoli, Laveno Mombello
Dal 28 marzo al 7 giugno 2026
Grandi Vasi – Ambienti ceramici
MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico, Cerro di Laveno
Dal 29 marzo al 7 giugno 2026
(Orari di apertura secondo quelli delle sedi espositive)
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