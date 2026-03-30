 Un fine settimana d’arte tra Laveno e Cerro: inaugurate due mostre

È stato un fine settimana significativo per Laveno Mombello, che tra sabato e domenica ha visto inaugurare due mostre capaci di mettere in dialogo alcuni dei suoi luoghi culturali più rappresentativi, tra il centro e Cerro. Due appuntamenti diversi ma legati da un filo comune: il rapporto tra le opere e gli spazi che le accolgono.

A Villa Fumagalli Frascoli ha aperto Abitare attraverso – Topografie della soglia, un percorso che trasforma le stanze della villa in ambienti da attraversare lentamente, dove il visitatore è invitato a sostare, osservare, leggere, giocare, Le installazioni dei giovani artisti dell’Accademia di Brera dialogano con gli spazi, modificandone la percezione e creando un’esperienza intima e sospesa. Una mostra che permette inoltre di scoprire nuovi spazi della villa progetta dall’architetto Portaluppi. (foto sopra)

Il giorno successivo, al MIDeC di Cerro, è stata inaugurata Grandi Vasi – Ambienti ceramici. Qui la ceramica esce dalla dimensione dell’oggetto e diventa spazio: le opere, rielaborate dagli studenti del Politecnico di Milano, si trasformano in ambienti immersivi, a metà tra design e architettura.

Due mostre diverse, dunque, ma accomunate dalla stessa idea: non limitarsi a esporre, ma costruire esperienze, contaminare spazi, esplorare.

Le mostre

Abitare attraverso – Topografie della soglia

Villa Fumagalli Frascoli, Laveno Mombello

Dal 28 marzo al 7 giugno 2026

Grandi Vasi – Ambienti ceramici

MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico, Cerro di Laveno

Dal 29 marzo al 7 giugno 2026

(Orari di apertura secondo quelli delle sedi espositive)