Un gioiello rinascimentale per le Giornate FAI: Gerenzano apre le porte della chiesetta di San Giacomo

L’iniziativa, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo, rientra nelle Giornate FAI di Primavera e offre l’opportunità di scoprire un luogo poco conosciuto ma ricco di storia e arte nel cuore del Parco dei Mughetti

Nel fine settimana del 21 e 22 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera e a Gerenzano aprirà le sue porte un piccolo gioiello ancora poco conosciuto: la chiesetta di San Giacomo. Un’occasione per scoprire un luogo ricco di storia, immerso in un contesto naturale ancora legato alla tradizione rurale.

Gli affreschi del ‘500

Situata in via San Giacomo, lungo l’antica via milanese verso Lugano, la chiesa sorge in un’area caratterizzata da risorgive e fontanili, oggi parte del Parco dei Mughetti. Un contesto che conserva ancora un’atmosfera tranquilla, dove natura e storia si intrecciano.

Le origini dell’edificio non sono del tutto certe: la sua presenza è documentata già nel 1512, ma potrebbe essere ancora più antica. All’interno custodisce affreschi cinquecenteschi attribuiti alla cerchia di Bernardino Luini e Marco d’Oggiono, oltre a una pala di Giovanni Agostino da Lodi.

Visite guidate con gli studenti

Le visite saranno curate dagli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Gino Zappa di Saronno, che accompagneranno i visitatori alla scoperta delle caratteristiche artistiche e storiche della chiesa.

L’apertura è prevista sabato 21 e domenica 22 marzo dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17.30. Saranno disponibili parcheggi gratuiti nelle vie limitrofe.

Eventi speciali tra musica e convivialità

Il programma prevede anche alcuni momenti speciali nella giornata di sabato. I turni di visita delle 17 e delle 17.30 saranno seguiti da un momento conviviale con brindisi presso Margot Ricevimenti, a pochi minuti a piedi dalla chiesa.

Alle 18 è inoltre in programma “Sei corde in concerto”, un’esibizione di chitarre classiche a cura degli studenti del Liceo musicale “P. Bausch” di Busto Arsizio, aperta gratuitamente al pubblico.

Per partecipare all’intero evento – visita guidata, brindisi e concerto – è richiesta la prenotazione tramite il portale FAI, con contributo minimo di 7 euro per gli iscritti e 9 euro per i non iscritti.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Gerenzano.