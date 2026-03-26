Non si tratta di una suggestione tecnologica, ma di una realtà già presente anche a Varese, dove lo studio odontoiatrico Ciatti ha introdotto una tecnologia ancora poco diffusa nel campo dell’implantologia dentale: un navigatore chirurgico che funziona come un vero e proprio “GPS” durante gli interventi.

Galleria fotografica Un “GPS” in sala odontoiatrica: così l’intelligenza artificiale sta cambiando gli interventi dentali 4 di 10

In pratica, consente di inserire impianti dentali in modo più preciso e meno invasivo ma richiede competenze specifiche per essere utilizzato davvero al meglio.

Il “GPS” del dentista: come funziona

Alla base di questa tecnologia c’è un processo digitale avanzato. Si parte da una TAC tridimensionale e da una scansione intraorale: da qui vengono raccolte tutte le informazioni sulla bocca del paziente, dall’osso alle gengive fino ai denti. I dati vengono poi elaborati da un software che costruisce un modello digitale molto dettagliato, su cui si lavora prima ancora di intervenire.

Qui entra in gioco anche l’intelligenza artificiale: aiuta a migliorare la qualità delle immagini, corregge eventuali distorsioni e rende la pianificazione più affidabile.

Su questo modello il dentista progetta l’intervento in ogni dettaglio, definendo posizione, profondità e inclinazione degli impianti.

La chirurgia guidata dinamica: cosa succede durante l’intervento

Durante l’intervento il navigatore chirurgico “guida” in tempo reale la mano del dentista. Il sistema funziona di fatto come un mirino digitale: permette di replicare con precisione millimetrica quanto pianificato al computer, mantenendo sempre il controllo sulla posizione degli strumenti.

A differenza delle tecniche tradizionali o delle mascherine statiche, qui il controllo è continuo: il dentista può verificare e adattare ogni passaggio mentre lavora. Un aspetto non secondario per chi cerca un dentista a Varese e vuole affrontare interventi con tecnologie avanzate.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda l’invasività dell’intervento. Con questa tecnologia non è necessario incidere la gengiva con il bisturi, non servono punti di sutura, si interviene con una micro-perforazione estremamente precisa. Per il paziente questo si traduce in meno trauma per i tessuti e tempi di recupero generalmente più rapidi. Anche l’esperienza complessiva cambia diventando meno impattante, ed è un aspetto che spesso fa la differenza.

A questo si aggiunge un aspetto meno evidente ma altrettanto importante. La precisione non si limita infatti alla fase chirurgica: il sistema di navigazione consente di posizionare l’impianto già in funzione del risultato finale. In altre parole, l’impianto viene inserito nella posizione protesicamente ideale, facilitando la fase successiva e rendendo il risultato più funzionale nel tempo. Questo permette una migliore distribuzione dei carichi e una maggiore stabilità.

Anche dal punto di vista estetico i vantaggi sono concreti: il controllo su posizione e inclinazione consente di ottenere risultati più armoniosi e naturali, soprattutto nelle zone più visibili del sorriso.

Attenzione però: la tecnologia da sola non basta. il navigatore chirurgico è uno strumento estremamente preciso che richiede una preparazione specifica in chirurgia orale e implantologia.

La pianificazione resta completamente nelle mani del medico che valuta ogni caso e decide come intervenire. Il sistema aiuta a eseguire con precisione quanto progettato ma non sostituisce l’esperienza clinica.

Un’evoluzione iniziata anni fa

L’introduzione del navigatore chirurgico rappresenta l’ultimo passo di un percorso iniziato già nel 2008. Lo studio, nato negli anni ’80 sotto la guida del dottor Maurizio Ciatti, esperto nella tecnica All on Four, è stato tra i primi in Italia a utilizzare l’implantologia computer-guidata: una metodologia che, attraverso software di ricostruzione 3D, permette di pianificare con precisione il posizionamento degli impianti prima dell’intervento.

Oggi, con la chirurgia guidata dinamica, questa evoluzione si completa grazie al controllo in tempo reale durante l’intervento. Non è ancora una tecnologia diffusa: in Italia i sistemi di questo tipo sono meno di 200.

A Varese, lo studio Ciatti – nella nuova sede di via Bernascone – è l’unico ad averla introdotta, rendendola disponibile non solo ai pazienti ma anche ai colleghi interessati ad approfondirne l’utilizzo. A utilizzarla è il dottor Alberto Ciatti, specialista in chirurgia odontostomatologica con esperienza in implantologia avanzata.

Non solo impianti: tutte le applicazioni

Il Dr. Alberto Ciatti

Il navigatore chirurgico amplia le possibilità di trattamento e viene utilizzato in diversi ambiti della chirurgia orale. Non solo per gli impianti dentali ma anche per:

implantologia dentale

estrazione dei denti del giudizio

interventi complessi su osso e gengiva

Un’evoluzione che consente di affrontare anche i casi più delicati con maggiore precisione.

Per molti, però, andare dal dentista resta ancora oggi una fonte di ansia. La paura del dolore, degli interventi invasivi o dei tempi di recupero lunghi porta spesso a rimandare, anche quando sarebbe importante intervenire.

Tecnologie come la chirurgia guidata dinamica non eliminano queste paure ma possono ridimensionarle. Interventi più precisi, meno invasivi e con un recupero più rapido aiutano a cambiare prospettiva.

Sapere che oggi esistono strumenti di questo tipo – e professionisti in grado di utilizzarli – può essere un primo passo per affrontare il dentista con maggiore serenità.

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