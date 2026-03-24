Un grande parrucchiere, l’azzardo, gli eventi, i fiori e la lettera V nel martedì di Radio Materia
Dalle 15 alle 22,30 su www.radiomateria.it sarà un susseguirsi si nuovi appuntamenti. Ospiti del pomeriggio Gianni Sparacia, Daniela Capitanucci, il team di Ndo ca...o vai e molto altro
Ancora una giornata di nuovi appuntamenti su Radio Materia a partire dalle 15,15 fino a sera. Parleremo di gioco d’azzardo e nuove dipendenze, della storia di un grande parrucchiere, di una provincia che offre molto più di quanto si sappia, di libri e di lettere come la U.
15,15 Nuova puntata dei Provinciali
Mario, Leonardo e Alessandro hanno invitato nello studio di Radio Materia un uomo che ha fatto dei capelli un simbolo. Gianni Sparacia e la sua storia iniziata in Sicilia ed esplosa a Gallarate saranno i protagonisti dell’intervista.
16,30 Soci All Time
Nella trasmissione realizzata in collaborazione con CSV Insubria oggi parleremo di gioco d’azzardo e nuove dipendenze con Daniela Capitanucci, presidente di AND-Azzardo e nuove dipendenze, che da anni si batte per portare all’attenzione del pubblico un tema di cui non si parla abbastanza.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Gli ospiti di oggi sono i ragazzi che stanno dietro la pagina instagram “Ndo cazzo si Va” che ogni settimana propone ai varesini un calendario di appuntamenti del weekend che mette in luce la vivacità della nightlife in provincia di Varese. Tutto è nato da una domanda che ogni weekend tornava puntuale in questo gruppo di amici: “Che si fa questo fine settimana a Varese?”. Così, quasi per gioco, hanno iniziato a raccogliere e condividere su Instagram gli eventi in zona: «Oggi quella semplice idea è diventata una community: con il nostro calendario, dimostriamo che a Varese qualcosa succede, eccome!».
18,30 Giornale Radio con Orlando Mastrillo e Roberto Morandi
18,45 La biblioteca di Materia
È primavera anche per la biblioteca di Materia e i nostri prati e i nostri boschi si sono risvegliati. Il nostro bibliotecario Ferdinando ha deciso di fare una rassegna dei libri presenti nella nostra biblioteca dedicati ai fiori e alle piante della provincia di Varese.
21,00 ABC
Serata da trascorrere in allegria ascoltando Gian Paolo De Tomasi, Sveva e Alessandro con la loro selezione musicale e tante notizie, aneddoti, storie dedicate alla lettera V come Viaggi, Vedove e volte nelle quali è stato lecito dire la parola ca…o.
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