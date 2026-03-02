Un incontro dedicato a Mariella Lotti, la “Venere” bustocca degli anni Trenta e Quaranta

Mercoledì 4 marzo, alle 15.30, nella Sala Conferenze del Museo del Tessile di Busto Arsizio, l’Università Cittadina ospita Paolo Ferrario, esperto narratore di biografie bustocche, per un appuntamento dedicato a una figura affascinante e oggi poco conosciuta del cinema italiano: Mariella Lotti, definita la “Venere” bustocca degli anni Trenta e Quaranta.

L’incontro ripercorre la vicenda umana e artistica dell’attrice, il cui nome anagrafico era Maria Camilla Anna Pianotti. Nata a Busto Arsizio il 17 novembre 1919, ultima di quattro sorelle, era figlia di Sperandio Pianotti, falegname ebanista originario del bergamasco, e di Gina Ornaghi. Dopo un’esperienza scolastica interrotta al primo ginnasio, si avvicinò giovanissima alla Società Ginnastica Pro Patria Bustese, prima di trasferirsi a Roma nel 1937, dove la sorella Carola aveva già mosso i primi passi nel cinema accanto al giovane Vittorio De Sica.

A Roma Mariella Lotti studia recitazione, viene ammessa al Centro Sperimentale di Cinematografia e nel 1938 debutta sul grande schermo. In soli cinque anni, fino al 1943, prende parte a 22 film, diventando uno dei volti del cosiddetto filone dei “telefoni bianchi”, tipico del periodo del regime, dal quale tuttavia riesce a mantenere una certa distanza personale.

Dopo l’8 settembre 1943 la sua carriera cambia: da protagonista le vengono proposti ruoli secondari che non la soddisfano. Si avvicina così al teatro e tra il 1946 e il 1947 entra nella Compagnia Italiana di Prosa con Rina Morelli e Paolo Stoppa, sotto la direzione di Luchino Visconti, con il quale conserverà un legame di amicizia.

Tra il 1945 e il 1952 interpreta ancora una ventina di film in ruoli non più centrali, fino alla decisione, nel 1953, di ritirarsi dalle scene per sposare un industriale romano. Dal matrimonio nasce il figlio Giovanni. Rimasta vedova nel 1967, si trasferisce a Parigi, dove morirà nel dicembre 2004. Nel corso della sua vita si distingue anche per l’impegno benefico.

La figura di Mariella Lotti è stata riscoperta dal Busto Arsizio Film Festival nel 2017, riportando all’attenzione della città una protagonista del cinema italiano ormai quasi dimenticata, se non nei ricordi di qualche anziano bustocco.

A raccontarne la storia sarà Paolo Ferrario, bustocco doc e chimico di formazione, che ha svolto attività di ricerca in ambito farmacologico presso il CNR e l’Università di Milano. Negli ultimi anni si è dedicato alla ricostruzione delle vicende umane e professionali di personalità che hanno dato lustro alla città, con l’obiettivo di sottrarle all’oblio e restituirle alla memoria collettiva.

L’appuntamento al Museo del Tessile si inserisce in questo percorso di valorizzazione della storia locale, offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire una diva che, partita da Busto Arsizio, seppe conquistare il grande schermo in un’epoca complessa e decisiva per il cinema italiano.