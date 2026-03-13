Un nuovo parcheggio a Sant’Ambrogio di Varese: è partito l’iter per uno spazio nell’ex campo da basket
La giunta Galimberti ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la realizzazione di un parcheggio pubblico a raso in via Virgilio, sull'area del campo da basket della parrocchia
Il quartiere di Sant’Ambrogio Olona, a Varese, ha un problema di sosta che si è fatto via via più urgente. Lo dicono i residenti, lo riconosce l’amministrazione comunale, e ora lo certifica anche una delibera di giunta: il 3 marzo scorso la giunta Galimberti ha infatti approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la realizzazione di un parcheggio pubblico a raso in via Virgilio, sull’area del campo da basket della parrocchia di Sant’Ambrogio Olona.
L’area è abbandonata da tempo, ma la sua posizione è preziosa. Si trova di fronte alla chiesa parrocchiale, in un punto baricentrico rispetto ai principali poli di attrazione del quartiere: la scuola primaria comunale “Canetta”, la scuola dell’infanzia “Santa Gianna Beretta Molla”, il parco di Villa Toeplitz e l’auditorium Don Bosco, che negli ultimi anni è diventato un riferimento per la vita culturale non solo del quartiere ma dell’intera città, ospitando spettacoli teatrali di rilevanza cittadina, con pubblico che arriva da tutta Varese.
È proprio questa combinazione di usi — scolastico, ricreativo, culturale — ad aver reso molto difficile la situazione della sosta nella zona. I tecnici comunali, nella delibera, riconoscono che quella di via Virgilio è l’unica area pianeggiante disponibile nell’immediato circondario in grado di ospitare almeno una trentina di posti auto pubblici.
Il terreno è di proprietà della Parrocchia di Sant’Ambrogio Olona e dovrà essere acquisito dal Comune: i mappali interessati coprono circa 1.645 metri quadrati, con un valore stimato di 51.700 euro. Sul fronte economico, il costo complessivo è stimato in 330.000 euro: al momento sono coperti solo 100.000 euro, a valere sul bilancio 2026. I restanti 230.000 sono ancora da reperire.
Prima di arrivare al cantiere, però, c’è un iter non breve. L’area è classificata in zona REL — pertinenza religiosa — nel Piano dei Servizi del PGT. Per trasformarla in parcheggio pubblico innnazitutto si deve procedere con l’acquisizione dell’area, che attualmente è di proprietà della Chiesa, poi il Consiglio Comunale dovrà approvare il Progetto Unitario e sancire il cambio di destinazione urbanistica dovrà poi passare per una Conferenza dei Servizi con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, a causa di un vincolo vigente sull’area.
Il quartiere dunque avrà il suo parcheggio, ma non subito: l’amministrazione ha dichiarato l’urgenza del provvedimento e lo ha reso immediatamente eseguibile, ma la strada dalla delibera al cantiere è, come spesso accade, ancora lunga.
