Un nuovo podcast di Radio Materia vi racconta giovani artisti: Lily Heyes è la prima ospite di Infusi Creativi



È uscita la prima puntata di “Infusi Creativi”, il nuovo podcast di Radio Materia ideato e condotto da Matt e Angie, che racconta storie, idee e progetti legati alla creatività e alla sostenibilità. Protagonista dell’episodio d’esordio è Lily Hughes, designer inglese che ha scelto Varese come base per sviluppare il suo lavoro nel settore tessile e dare vita a una comunità attenta all’ambiente.

Nel corso della conversazione, Hughes ripercorre il suo arrivo in Italia e la scelta di stabilirsi in un territorio strategico per la moda, a pochi passi da Milano e vicino a importanti realtà produttive. Una scelta non casuale, ma legata alla volontà di lavorare a contatto con una filiera che unisce tradizione e innovazione.

La moda sostenibile al centro del dialogo

Il podcast affronta in modo concreto il tema della sostenibilità nella moda, mettendo in discussione il modello del fast fashion. «La sostenibilità non è creare qualcosa di nuovo, ma dare valore a ciò che esiste già – Lily Heyes, designer e fondatrice di Season Zero -», spiega durante l’intervista. (qui per maggiori info)

Un approccio che passa dalla riparazione dei capi, dal riuso dei materiali e dalla costruzione di un rapporto più consapevole con ciò che si indossa. L’obiettivo è ridurre gli sprechi e contrastare un sistema produttivo basato su cicli sempre più veloci.

Il progetto Season Zero

Al centro del racconto c’è Season Zero, startup e movimento collettivo fondato proprio a Varese. Il nome richiama l’idea di ripartire da zero, riducendo il numero di “stagioni” della moda e puntando su un modello più sostenibile.

Il progetto si sviluppa attraverso workshop pratici, durante i quali i partecipanti imparano a trasformare materiali di scarto in oggetti nuovi. Tra questi, lacci di scarpe provenienti da grandi aziende o scarti tessili recuperati da realtà locali.

Durante gli incontri, che durano generalmente alcune ore, vengono forniti kit fai-da-te per realizzare accessori come portachiavi, tracolle, collari per cani.

Non si tratta solo di creare oggetti, ma di acquisire competenze. «Vogliamo che le persone tornino a usare le mani e a vedere i materiali non come rifiuti ma come risorse» – racconta Lily.

Comunità e territorio

Uno degli aspetti centrali del progetto è la costruzione di una comunità locale. Gli eventi, spesso organizzati in collaborazione con realtà del territorio come negozi e spazi creativi, diventano occasioni di incontro e scambio.

Attraverso questi momenti, Season Zero punta a rafforzare il legame tra le persone e il territorio, promuovendo una cultura della responsabilità ambientale condivisa.

Per partecipare ai workshop, il punto di riferimento è il profilo Instagram del progetto, dove vengono pubblicati aggiornamenti, date e dettagli sugli eventi.

Il valore del Made in Italy

Nel corso del podcast emerge anche una riflessione sul Made in Italy, visto non solo come sinonimo di qualità ma come modello basato sulla durabilità. Un valore che, secondo Hughes, può rappresentare una risposta concreta alle sfide ambientali contemporanee.

“Infusi Creativi” si presenta così come uno spazio di approfondimento e racconto, capace di intrecciare storie personali e temi globali, partendo proprio da esperienze radicate nel territorio varesino.