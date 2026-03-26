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Un nuovo rifugio per i libri a Barasso: arriva la “casetta” della cultura libera

Posizionata in via Roma, di fronte al Municipio, la struttura offre volumi gratuiti per tutti i cittadini. Un dono che arriva dal mare della Liguria

Generico 23 Mar 2026

Da oggi, passeggiando lungo via Roma, c’è un motivo in più per fermarsi davanti al Municipio. È apparsa infatti una piccola “casetta dei libri”, un nuovo spazio dedicato alla promozione della lettura e allo scambio culturale libero e gratuito.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, punta a trasformare un angolo del paese in una piccola biblioteca a cielo aperto, dove la cultura non ha orari né tessere d’iscrizione.

Libri “doppi” in cerca di nuovi lettori

Il contenuto della casetta è prezioso: si tratta di volumi donati dalla Biblioteca Comunale “P. Messina”. Sono libri definiti “doppi”, ovvero già presenti negli scaffali della biblioteca, che invece di restare in archivio vengono messi a disposizione della collettività.

Ogni appassionato può avvicinarsi, sfogliare e prendere gratuitamente il libro che più lo ispira, portandolo a casa con sé. L’invito del Comune è semplice: «Abbiatene cura e rispetto», affinché questo piccolo presidio di cultura possa durare nel tempo.

Un ponte tra Barasso e Celle Ligure

C’è anche un pizzico di brezza marina in questa iniziativa. La struttura in legno, infatti, non è stata acquistata, ma è frutto di una generosa donazione: a regalarla al Comune di Barasso sono stati i Bagni Augustus di Celle Ligure, creando così un ideale legame tra il verde del Varesotto e la Riviera ligure nel segno della solidarietà.

«Alimento della giovinezza»

A fare da “padrino” ideale a questo nuovo spazio è Marco Tullio Cicerone, citato dall’amministrazione per sottolineare il valore universale della lettura: “I libri sono l’alimento della giovinezza e la gioia della vecchiaia”.

La casetta è lì, pronta ad accogliere grandi e piccini, confermando che per far crescere una comunità, a volte, basta un piccolo tetto di legno e qualche buona storia da condividere.

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Pubblicato il 26 Marzo 2026
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