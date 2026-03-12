Un nuovo rinnovo in casa Uyba: anche Alice Torcolacci resterà a Busto Arsizio

Il mosaico della UYBA Volley Busto Arsizio per la stagione 2026/27 continua a comporsi con tasselli di assoluta qualità. La società biancorossa ha ufficializzato il quarto “sì” in vista del prossimo campionato, confermando una delle note più liete dell’annata in corso: la centrale Alice Torcolacci. Arrivata in viale Gloria quasi in punta di piedi, l’atleta marchigiana ha saputo scalare rapidamente le gerarchie, diventando un pilastro inamovibile nello scacchiere tattico di coach Enrico Barbolini.

I numeri di una stagione da protagonista

La crescita di Torcolacci è testimoniata dai dati raccolti sul campo della e-work arena. In 25 partite giocate, la centrale ha messo a segno 146 punti con una percentuale realizzativa in attacco del 55% e ben 24 muri vincenti. Numeri che la issano tra le migliori interpreti del ruolo nel massimo campionato italiano e che sottolineano il feeling tecnico ormai consolidato con la palleggiatrice giapponese Nanami Seki.

Dalle Marche alla consacrazione in Serie A1

Nata a Urbino nel 2000, la carriera di Alice Torcolacci è stata caratterizzata da una crescita costante e solida. Dopo gli esordi a Gabicce e la lunga trafila a Ravenna, dove è stata protagonista della scalata dalla B1 alla A2, la centrale ha vissuto stagioni importanti a Brescia sfiorando la promozione nella massima serie. Dopo una parentesi a Vallefoglia, è a Busto Arsizio che ha trovato la sua definitiva consacrazione come atleta di alto livello in A1.

L’orgoglio della società e le parole del presidente

La conferma della giocatrice marchigiana rappresenta un segnale di continuità importante per il progetto sportivo biancorosso. «Alice incarna perfettamente i valori UYBA – le parole di Andrea Saini, presidente della UYBA – è una grande combattente, una giocatrice che in campo dà sempre tutto e riesce a trascinare la squadra. Siamo molto felici che continui il suo percorso con noi anche nella prossima stagione».

La soddisfazione della centrale biancorossa

Anche l’atleta ha espresso tutto il suo entusiasmo per il rinnovo del contratto, sottolineando l’importanza della fiducia ricevuta dall’ambiente bustocco. «Questa prima stagione a Busto Arsizio mi ha dato tantissimo – il commento di Alice Torcolacci, centrale della UYBA – finalmente ho potuto giocare con continuità e questo mi ha aiutato a trovare fiducia e risultati. Poter continuare a lavorare con questo gruppo anche l’anno prossimo sarà un grande vantaggio per la mia crescita».