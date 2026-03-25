Un Poeta, la commedia presentata al Festival di Cannes arriva al Cineclub Filmstudio 90

Un’opera intensa e delicata che mescola ironia e malinconia, portando sullo schermo uno spaccato umano e culturale della Colombia contemporanea

Un’amabile commedia amara ambientata in Colombia e presentata al Festival di Cannes: il film Un Poeta arriva al Cineclub Filmstudio 90. Appuntamento sabato 28/03 ore 18.30. Un’opera intensa e delicata che mescola ironia e malinconia, portando sullo schermo uno spaccato umano e culturale della Colombia contemporanea. Dopo il prestigioso passaggio al Festival di Cannes, il film approda al Cineclub varesino per una serata imperdibile.

A rendere l’appuntamento ancora più esclusivo sarà il collegamento streaming con l’attore protagonista Ubeimar Rios, che dialogherà con il pubblico offrendo uno sguardo diretto sull’esperienza artistica e sul dietro le quinte della pellicola. La proiezione si svolgerà in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso è riservato ai soci ARCI. Chi non ha ancora richiesto la tessera può richiederla compilando il form disponibile alla pagina: https://www.filmstudio90.it/tesseramento/

La registrazione deve essere effettuata almeno 24 ore prima della proiezione a cui si desidera partecipare. In caso contrario, non sarà possibile accedere alla sala. Un’occasione unica per vivere il cinema d’autore in modo partecipato e coinvolgente, tra visione e confronto diretto con i protagonisti! Oltre alla proiezione di sabato, il film sarà proiettato anche domenica 29/03 ore 17.30 e lunedì 30/03 ore 21.00.