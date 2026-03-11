Un portiere infinito, i ragazzi della scuola più antica di Varese e una comunità per minori nel mercoledì in radio

Radio Materia vi dà appuntamento per tre nuovi appuntamenti in questo mercoledì. Torna la nostra mitica Alessandra Toni con i suoi studenti delle scuole superiori, nuova puntata di Figli di un gol minore con un super portiere e spazio alle realtà associative e sociali del territorio con Soci All Time.

12,00 Figli di un gol minore

La nuova puntata del podcast di Francesco Mazzoleni vede come protagonista un portiere dalla carriera importante. Francesco Russo, oggi 44enne, è ancora in attività e ha viaggiato tra Italia e Svizzera negli ultimi 20 anni, giocando anche nella massima serie rossocrociata.

15,00 Che scuola fai?

Oggi ospitiamo i rappresentanti dell’Itet Daverio Casula Nervi, la scuola più antica di Varese. Ai microfoni avremo Mattia, Leonardo, Gaetano e Filippo.

16,30 Soci All Time

Oggi avremo con noi Francesca Luoni di Casa di Steven, una comunità famigliare di Solbiate Arno che ospita giovani temporanemente allontanati dalle famiglie. Insieme a lei ci srà anche qualche volontario di questa realtà.

