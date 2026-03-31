Un weekend tra giochi, natura e creatività: a Cittiglio torna il Festival del Futuro Sostenibile
Dopo il successo della prima edizione, il festival si conferma come uno spazio in cui imparare facendo: un luogo dove i più piccoli possono avvicinarsi ai temi della sostenibilità attraverso il gioco, la creatività e l’esperienza diretta
Tre giorni all’aria aperta, pensati per far divertire i bambini e offrire alle famiglie un’esperienza educativa e coinvolgente. Dal 10 al 12 aprile 2026, a Fe.STI.Amo Park di Cittiglio, torna il Festival del Futuro Sostenibile, un appuntamento che unisce attenzione all’ambiente, socialità e tante attività per tutte le età.
Dopo il successo della prima edizione, il festival si conferma come uno spazio in cui imparare facendo: un luogo dove i più piccoli possono avvicinarsi ai temi della sostenibilità attraverso il gioco, la creatività e l’esperienza diretta.
Il festival propone un programma ampio e articolato, pensato per coinvolgere tutte le età. Accanto ai numerosi talk e momenti di approfondimento che si susseguiranno nel corso delle giornate, trova spazio una ricca offerta di laboratori, attività e giochi dedicati a bambini e ragazzi.
Un’attenzione speciale alle famiglie, che potranno così vivere il festival insieme, condividendo esperienze, scoperte e momenti di gioco in un clima accogliente e partecipativo.
Giochi e laboratori: imparare divertendosi
Il ricco programma di attività dedicate a bambini e ragazzi è concentrato soprattutto nei pomeriggi di sabato e domenica
IL PROGRAMMA COMPLETO QUI>> https://www.cast-ong.org/festival-futuro-sostenibile
Sabato 11 aprile, il parco si animerà con proposte per tutti i gusti:
il laboratorio di maglia e uncinetto a cura di Varese in Maglia offrirà uno spazio libero e accogliente, aperto a tutte le età, dove sperimentare manualità e creatività, partendo da zero o portando con sé un progetto già iniziato.
Per chi ama mettersi in movimento, nello skate park sarà attivo il laboratorio di skate della Cooperativa Lotta contro l’emarginazione onlus: un’attività guidata da istruttori, con una prima introduzione teorica su postura ed equilibrio e una parte pratica per imparare spinta, stabilità e prime curve. I principianti potranno acquisire sicurezza sulla tavola, mentre i più esperti si metteranno alla prova con movimenti più avanzati.
A completare il pomeriggio, la caccia al tesoro del CAST e tante attività libere renderanno il parco uno spazio di gioco condiviso.
Domenica 12 aprile il programma prosegue con nuove esperienze:
il laboratorio di legatoria artigianale del Piccolo laboratorio errante di Lucia permetterà a bambini e adulti di creare piccoli quaderni rilegati a mano utilizzando carta riciclata, avvicinandosi al riuso in modo creativo. Il laboratorio è aperto e accessibile nelle fasce orarie dedicate.
Durante tutta la giornata sarà attivo anche il laboratorio di costruzioni in legno a cura di Il Soffione APS: uno spazio di gioco libero dove costruire, sperimentare e collaborare, lasciando spazio all’immaginazione.
Non mancheranno i Riciclattoli di Legambiente, giochi realizzati con materiali di recupero che trasformano oggetti quotidiani in strumenti di gioco, stimolando fantasia e ingegno.
Accanto alle attività principali, molte associazioni proporranno giochi e iniziative nei propri stand, contribuendo a creare un’esperienza ricca e diffusa in tutto il parco.
Musica, teatro e momenti da condividere
Il festival sarà anche occasione di incontro e socialità. Domenica spazio ai balli popolari, con musiche della tradizione italiana ed europea: danze semplici e aperte a tutti, per riscoprire il piacere dello stare insieme.
A chiudere il weekend, lo spettacolo teatrale “Mi Rifiuto” porterà sul palco una riflessione ironica e coinvolgente sul tema dei rifiuti, intesi non solo come scarti materiali ma anche come metafora delle nostre vite e relazioni.
Buon cibo e territorio
Durante tutta la manifestazione sarà attiva un’area ristoro con piatti preparati utilizzando ingredienti di stagione e prodotti locali. Non mancheranno momenti dedicati alla merenda, oltre a un mercatino di produttori e agli stand delle associazioni.
Il Festival del Futuro Sostenibile si conferma così un appuntamento capace di unire educazione, divertimento e comunità, offrendo a bambini e famiglie l’opportunità di vivere insieme un’esperienza significativa e costruire, passo dopo passo, uno sguardo più consapevole sul futuro.
Ingresso libero e aperto a tutti
Alcuni eventi sono su prenotazione: programma completo su http://festivalfuturosostenibile.it/
Vuoi sostenere il festival in prima persona?
Puoi fare una donazione con il crowdfunding sulla piattaforma Rete del Dono al link
https://www.retedeldono.it/progetto/festival-del-futuro-sostenibile-2026
Diventa volontario! Abbiamo bisogno di mani e idee per rendere questo evento unico e davvero sostenibile:
https://forms.gle/SQAEkgNc2YtAaFn7A
Un weekend da vivere in famiglia, dove imparare giocando e riscoprire il valore del fare insieme.
Photo credit: Susanna Spennagallo
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