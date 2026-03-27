Una cerimonia in consiglio regionale a Milano per festeggiare i primi 100 anni del basket azzurro

In occasione delle celebrazioni per i 100 anni dalla prima partita della Nazionale italiana di Basket, organizzate e promosse dalla LIBA, e che si giocò il 4 aprile 1926 in piazzale Accursio a Milano, martedì 31 marzo a Palazzo Pirelli nell’Aula del Consiglio regionale della Lombardia, prima dell’inizio della seduta dedicata alla Sessione europea, saranno premiati i protagonisti del grande basket italiano e sarà esposta e presentata un’anteprima della mostra “100 anni della Nazionale Italiana di Basket”.

La cerimonia avrà inizio alle 10 e vedrà la partecipazione delle maggiori istituzioni milanesi e lombarde.

Dopo i saluti introduttivi del Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e del Presidente della Giunta Attilio Fontana, interverranno alcuni Commissari Tecnici della Nazionale (Sandro Gamba, Ettore Messina, Carlo Recalcati e Meo Sacchetti), i Presidenti delle cinque società cestistiche lombarde che militano oggi in serie A1 (Graziella Bragaglio per Brescia, Roberto Allievi per Cantù, Andrea Conti per Cremona, Christos Stavropoulos e Claudio Limardi per l’Olimpia Milano e Toto Bulgheroni con Maksim Horowitz per Varese) e alcuni atleti che hanno giocato e giocano tuttora in Nazionale e che si sono distinti per titoli e presenze (Pierluigi Marzorati, recordman di presenze in Nazionale: Antonello Riva, recordman di punti segnati con la maglia della Nazionale; Giampaolo Pippo Ricci, giocatore della Nazionale).

Sono stati invitati anche il Console francese a Milano e l’attuale coach della Nazionale di basket della Francia, nazione contro cui l’Italia giocò la sua prima partita nel 1926 vincendo 23 a 17.