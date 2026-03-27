Varese News

Lombardia

Una cerimonia in consiglio regionale a Milano per festeggiare i primi 100 anni del basket azzurro

Presenti tra gli altri Sandro Gamba e Meo Sacchetti e i Presidenti delle cinque società cestistiche lombarde che militano oggi in serie A1, Varese compresa

luca banchi toto bulgheroni

In occasione delle celebrazioni per i 100 anni dalla prima partita della Nazionale italiana di Basket, organizzate e promosse dalla LIBA, e che si giocò il 4 aprile 1926 in piazzale Accursio a Milano, martedì 31 marzo a Palazzo Pirelli nell’Aula del Consiglio regionale della Lombardia, prima dell’inizio della seduta dedicata alla Sessione europea, saranno premiati i protagonisti del grande basket italiano e sarà esposta e presentata un’anteprima della mostra100 anni della Nazionale Italiana di Basket”.

La cerimonia avrà inizio alle 10 e vedrà la partecipazione delle maggiori istituzioni milanesi e lombarde.

Dopo i saluti introduttivi del Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e del Presidente della Giunta Attilio Fontana, interverranno alcuni Commissari Tecnici della Nazionale (Sandro Gamba, Ettore Messina, Carlo Recalcati e Meo Sacchetti), i Presidenti delle cinque società cestistiche lombarde che militano oggi in serie A1 (Graziella Bragaglio per Brescia, Roberto Allievi per Cantù, Andrea Conti per Cremona, Christos Stavropoulos e Claudio Limardi per l’Olimpia Milano e Toto Bulgheroni con Maksim Horowitz per Varese) e alcuni atleti che hanno giocato e giocano tuttora in Nazionale e che si sono distinti per titoli e presenze (Pierluigi Marzorati, recordman di presenze in Nazionale: Antonello Riva, recordman di punti segnati con la maglia della Nazionale; Giampaolo Pippo Ricci, giocatore della Nazionale).

Sono stati invitati anche il Console francese a Milano e l’attuale coach della Nazionale di basket della Francia, nazione contro cui l’Italia giocò la sua prima partita nel 1926 vincendo 23 a 17.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.