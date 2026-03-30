Una commedia per i “piccoli guerrieri”: al teatro di Varese una serata di solidarietà per la TIN del Del Ponte

Risate, emozione e solidarietà: è la formula della serata in programma martedì 31 marzo 2026 al Teatro di Varese in Piazza della Repubblica, dove la compagnia “Dimensione Teatro” di Masnago porterà in scena “40 e non li dimostra”, commedia diretta da Agostino Landi e ispirata alla tradizione di Peppino De Filippo.

L’intero ricavato delle offerte sarà devoluto al Progetto Matilde dell’Associazione Tincontro Genitori per la Neonatologia di Varese, a sostegno della Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Del Ponte diretta dal professor Massimo Agosti.

Sul palco va in scena la storia di Don Natale, vedovo napoletano alle prese con il difficile compito di trovare marito alle sue quattro figlie. Tra loro spicca Delfina, la maggiore: quarantenne, riservata, dedita alla casa e custode di una grazia fuori moda, il cui carattere contrasta con quello delle sorelle più frivole dando vita a situazioni comiche e paradossali. Una storia di amore, cambiamento e ironia che sa far riflettere con leggerezza sul ruolo femminile e sulle trasformazioni familiari.

Ma la serata ha anche un’anima profonda. Tincontro ODV è un’associazione nata da genitori che hanno vissuto in prima persona l’esperienza della prematurità e che oggi offrono supporto, accoglienza e innovazione tecnologica alle famiglie dei neonati fragili ricoverati in TIN. Il Progetto Matilde, in particolare, porta la lettura all’interno della Terapia Intensiva Neonatale: attraverso la voce e le storie, mamme e papà possono trasmettere vicinanza e calore ai loro bambini anche in un ambiente complesso come quello ospedaliero. Un’idea nata dall’esperienza della piccola Matilde, nata prematura, per cui — come recita il progetto — «la lettura diventa una carezza che parla al cuore, anche nei momenti più difficili».

L’appuntamento è per le 21:00. L’ingresso è a offerta libera: un gesto semplice per sostenere chi ogni giorno trasforma fragilità in speranza.