Una costellazione di cooperative: Maurizio Martegani nuovo presidente di Federsolidarietà Insubria

Un libro, un moschettone da montagna, una macchina fotografica, un uncinetto, perfino un paio di sci di fondo. Non semplici oggetti, ma simboli di un impegno condiviso. È iniziata così, con una sorta di racconto collettivo fatto di piccoli doni, l’assemblea di Federsolidarietà Insubria che si è tenuta a ComoNExT – Innovation Hub di Lomazzo, in provincia di Como, per il rinnovo delle cariche del consiglio interprovinciale.

Ogni componente del nuovo consiglio direttivo ha portato un oggetto capace di rappresentare la propria idea di cooperazione. Il moschettone e la corda come simbolo della “cordata” che tiene insieme chi lavora nel sociale, gli sci di fondo a ricordare la fatica e la perseveranza, un libro vuoto da scrivere insieme nei prossimi quattro anni, una macchina fotografica per osservare il mondo con uno sguardo più ampio.

Piccoli gesti che hanno dato il tono all’incontro, dedicato allo slogan “La cooperazione sociale: un’economia per tutti”.

L’assemblea ha eletto il nuovo presidente di Federsolidarietà Insubria. È Maurizio Martegani a prendere il testimone da Aldo Montalbetti, alla guida della federazione per tre mandati negli ultimi dodici anni. Con lui è stato rinnovato anche il consiglio interprovinciale, espressione delle cooperative sociali dei territori di Como e Varese.

Nel suo intervento di saluto, Montalbetti ha ripercorso il cammino della federazione, nata nel 2014 come primo processo aggregativo tra le cooperative sociali dei due territori. «All’inizio ci si conosceva poco – ha ricordato – ma nel tempo si è costruita una squadra e una mentalità di sistema. Dove si ragiona insieme si possono ottenere risultati che le singole cooperative non potrebbero raggiungere».

Un percorso che ha attraversato anche la stagione difficile della pandemia. «Durante il Covid – ha detto Montalbetti – Confcooperative e Federsolidarietà hanno dimostrato una vicinanza concreta alle cooperative, aiutandole ad affrontare una situazione completamente nuova».

da sinistra: Montalbetti, Granata, Martegani e Frangi

Un’esperienza che ha rafforzato il senso di comunità tra le imprese sociali. Il presidente di Confcooperative Insubria, Mauro Frangi, ha ricordato come la nascita di Federsolidarietà interprovinciale sia stata una scelta coraggiosa per superare i “campanili” territoriali. «All’inizio molti si chiedevano cosa avrebbero perso con l’unione – ha spiegato – ma oggi ragioniamo come un unico sistema».

Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, dall’inflazione ai costi crescenti fino alla riforma degli appalti, il sistema cooperativo ha dimostrato resilienza. Questo vuol dire meno imprese, ma più solide e capaci di generare occupazione e servizi.

Nel suo primo intervento da presidente, Martegani ha richiamato le radici culturali della cooperazione, citando “L’umanesimo integrale” di Jacques Maritain («Costava 40.000 lire quando l’ho letto la prima volta») e l’articolo 45 della Costituzione. «L’economia deve essere al servizio della persona – ha affermato Martegani – e la cooperazione dimostra ogni giorno che è possibile costruire un modello diverso, capace di includere e non lasciare indietro nessuno».

Quattro le direttrici indicate per il nuovo mandato: rafforzare la mutualità interna delle cooperative e il ricambio generazionale, investire nella formazione imprenditoriale del sociale, sviluppare nuove forme di coprogettazione con le istituzioni, governare l’innovazione tecnologica perché diventi uno strumento di inclusione.

Un messaggio che si lega anche alla metafora evocata nel video proiettato durante l’assemblea, intitolato Costellazioni. Le cooperative sono come stelle: diverse tra loro, ma capaci di creare una luce riconoscibile quando lavorano insieme. «Non brilliamo da soli – era il messaggio – ma scegliamo di farlo insieme».

L’incontro ha visto anche l’intervento di Ivan Parisi, direttore di ComoNExT, che ha sottolineato il ruolo dell’innovazione e della collaborazione tra imprese, università e territorio per sostenere la crescita economica e sociale dell’area insubrica.

A chiudere i lavori è stato Stefano Granata, presidente nazionale di Confcooperative Federsolidarietà, che ha richiamato la cooperazione sociale alla sua missione originaria: stare vicino alle persone e rispondere ai bisogni emergenti della società. «Se esiste l’economia sociale – ha detto – è perché deve generare trasformazione reale nelle comunità».

Una nota finale ma non per questo meno importante. Anche Maurizio Martegani ha portato un oggetto simbolico in assemblea. Il nuovo presidente di Federsolidarietà Insubria ha scelto un cancellino, quello che si usava a scuola per correggere e riscrivere sulla lavagna. Un oggetto semplice, ma dal significato chiaro: vivere il mondo cooperativo significa anche sapersi mettere in discussione, correggere gli errori, riprovare. «Viviamo in un mondo imperfetto – ha spiegato – e ogni tanto qualche correzione serve. A partire da me».

____________________

La composizione del nuovo consiglio interprovinciale di Federsolidarietà Insubria:

| Nome | Cooperativa |

| Maurizio Martegani | Baobab (VA) / San Carlo (VA) / San Martino (VA) |

| Aldo Montalbetti | Arcisate Solidale (VA) |

| Francesca Piani | Tikvà (CO) |

| Filippo Oldrini | Solidarietà e Servizi (VA) |

| Elisabetta Belluschi Alberti | CSLS (CO) |

| Micol Dell’Oro | Ecofficine (CO) |

| Sofia Panfili | Il Seme (VA) |

| Giacomo Borghi | Solidarietà e Servizi (VA) |

| Consuelo Caimi | Nuova Umanità (CO) / Il Gelso (CO) |

| Daniela Mascheroni | Baobab (VA) / San Carlo (VA) |

| Debora Rigamonti | Il Melograno (CO) |

| Paolo Rocco Tolla | Il Mosaico (CO) |

| Giuseppe Di Carlo | ABAD (VA) |

| Elisa Viganò | Il Gabbiano (CO) |

| Maria Chiara Bossi | San Martino (VA) |

| Emanuela Colombo | Il Seme (CO) |

| Alessio Noli | Azalea (CO) / Auxilium (CO) |

| Ivana Girardi | CSLS (CO) |

.