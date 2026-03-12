Venegono Superiore
Una domenica di bolliti misti con gli Alpini di Venegono Superiore
Iniziativa culinaria organizzata in collaborazione con gli Amici della casa alpina per domenica 22 Marzo alle ore 12 presso la loro Casa situata all’interno del parco Pratone
Il gruppo Alpini di Venegono Superiore in collaborazione con gli Amici della casa alpina organizzano per Domenica 22 Marzo alle ore 12 presso la loro Casa situata all’interno del parco Pratone.
il Tradizionale Piatto BOLLITI MISTI ALLA PIEMONTESE SOLO IN SALA MAX 80 posti.
NIENTE ASPORTO.è obbligatorio la prenotazione telefonando ai seguenti numeri:
1) 333/7213256
2) 348/0578505
O semplicemente mandando una email ad amedeo2000@gmail.com.
Con il patrocinio del comune di venegono superiore.
Il ricavato sarà devoluto per opere di Bene.
Vi aspettiamo numerosi.