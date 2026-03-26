Una Domenica in Oasi Lipu con i bambini tra aquiloni, filtri d’amore e passeggiate

Il 29 marzo l’area protetta della Palude Brabbia ospita una visita guidata in mattinata e nel pomeriggio il laboratorio Geometrie in volo e per i più piccoli Filtri d’amore per maghi

Vento e aria, elementi protagonisti degli ultimi giorni, assieme a maghi e filtri d’amore, saranno il cuore della domenica 29 marzo da trascorrere in famiglia all’Oasi Lipu della Palude Brabbia.

Tre gli eventi in programma aperti alla famiglie: dalla passeggiata in’Oasi in mattinata, allo spettacolo itinerante di mago Murk in programma nel pomeriggio sui sentieri dell’area protetta mentre al centro visite i più grandi potranno costrire e far volare con mamma e papà tanti aquiloni colorati.

GEOMETRIE IN VOLO

Colla, forbici e carta, saranno gli strumenti che i bambini utilizzeranno per scatenare la fantasia! Insieme ai propri genitori ogniuno potrà costruire un aquilone, utilizzando materiale di recupero. La sfida sarà poi riuscire a farlo volare più in alto di tutti!

Alla fine una merenda tutti insieme e una corsa nei prati della riserva per vedere volare in alto gli aquiloni!

Evento consigliato per bambini a partire dai 7 anni ai 12 anni.

Inizio evento ore 14.30 e chiusura verso le 17.30.

In caso di maltempo l’evento è annullato.

Donazione euro 10 a bambino – euro 7 soci LIPU e per chi si associa alla LIPU (18 euro l’anno) l’evento è gratuito (pagamento solo contanti NO-POS).

Gli animali non sono ammessi.

Ritrovo al Centro visite della riserva in via Patrioti 22 Inarzo (VA)

Parcheggi: davanti al centro visite oppure vicino alla chiesa di Inarzo (3 minuti a piedi)

Per prenotare l’attività compilare il modulo a QUESTO LINK.

E’ obbligatorio avvisare per mail a oasi.brabbia@lipu.it se non è possibile partecipare all’evento entro le ore 12.00 del giorno precedente.

FILTRI D’AMORE PER MAGHI

Torna la favola itinerante nata lungo i sentieri della Riserva, con personaggi strambi e una missione da compiere!

Il mago Maurk sta disturbando tutti gli animali della palude! Come fare per sistemare le cose? Maghi e streghe aiuteranno i bambini a completare questa missione, ma il mago Maurk li ostacolerà nel loro obiettivo!

Niente paura, i bambini dovranno cimentarsi in prove e abilità, ma saranno aiutati da mamma e papà affinché la calma torni in palude!

A fine spettacolo una gustosa mereda per tutti

Evento dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni

Si consigliano scarponcini.

Prenotazioni a QUESTO LINK.

La donazione per partecipare è di 10 euro a bambino – 6 euro per i soci LIPU in regola con la tessera (pagamento solo in contanti, NO POS).

TRA FISCHI E NITRITI

I rapaci sono un gruppo di uccelli che affascina da sempre gli essere umani, con la loro apertura alare e maestosità sono sempre molto ambiti dagli appassionati di fotografia e avifauna.

La visita si svolgerà nella riserva integrale, accompagnati dalla guide LIPU. “Se avete un binocolo potete portarlo con voi, altrimenti ve lo presteremo noi – assicurano i promotori – Andremo a scoprire i rapaci che sorvolano la Palude tra i quali nibbi, poiane e falchi. Tra evoluzioni aeree e richiami scopriremo le caratteristiche uniche di queste specie.

Evento sconsigliato sotto gli 8 anni.

Ritrovo alle ore 9.30 e rientro entro le 12.30.

La donazione per partecipare è di 6€ adulti, 4€ ragazzi e soci LIPU (pagamento in contanti – No POS).

Si consigliano scarponcini e binocolo.

Maggiori info e prenotazioni a QUESTO LINK.

INFORMAZIONI GENERALI

In caso di maltempo gli eventi sono annullati.

Parcheggi: davanti al centro visite oppure vicino alla chiesa di Inarzo (3 minuti a piedi)

È obbligatorio avvisare per mail a oasi.brabbia@lipu.it se non è possibile partecipare all’evento entro le ore 12.00 del giorno precedente.

Gli animali domestici non sono ammessi.