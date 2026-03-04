“Una donna di prim’ordine” fa sold out al Teatro di via Dante a Castellanza

Biglietti esauriti per il terzo appuntamento della Stagione Teatrale promossa del Comune di Castellanza per la gestione e direzione artistica di Duepunti Srl. Maria Pia Timo porta al Teatro di via Dante, sabato 7 marzo alle 21, lo spettacolo «Una donna di prim’ordine. Guida pratica per

sistemare l’armadio, il cane e il marito» e la risposta del pubblico ha superato le disponibilità di sala, trasformando la serata in un evento già atteso ben oltre la capienza del teatro. «Siamo soddisfatti della risposta del pubblico alla stagione teatrale cittadina – è il commento dell’assessore a Cultura e Istruzione Davide Tarlazzi -. Viene confermata la bontà della scelta compiuta dall’Amministrazione di investire nel rilancio dell’offerta teatrale locale, individuando una direzione artistica cui abbiamo affidato l’obiettivo di costruire un cartellone solido, capace di consolidare la presenza del teatro in città e di aprirlo ad artisti riconosciuti nel panorama teatrale italiano. Il tutto esaurito registrato per lo spettacolo di Maria Pia Timo rappresenta un segnale importante: il pubblico riconosce qualità e progettualità. Siamo felici di accogliere a Castellanza un’artista che sta vivendo una tournée nazionale ricca di successi e che ci offrirà uno spettacolo travolgente».

Scritto da Maria Pia Timo insieme a Roberto Pozzi, che ne cura anche la regia, lo spettacolo affronta con ritmo serrato la quotidianità contemporanea: la dispensa da sistemare, le mail in arretrato, le chat di gruppo, i call center, le scadenze e le chiavi che spariscono ogni mattina. Un ritratto preciso e affettuoso del caos che scandisce le giornate di tutti, trasformato dalla comicità di Timo in uno strumento per riflettere e ridere di sé. Tra metodi giapponesi e rimedi della nonna, teorie scientifiche e utopie domestiche, lo spettacolo si muove alla ricerca ironica di una felicità più semplice, parlando a un pubblico che in quella fragilità si riconosce pienamente. Maria Pia Timo è tra le voci comiche più riconoscibili del panorama italiano. Dopo la prima apparizione televisiva nel 2002 nel programma Bull Dozer su Rai 2, ha costruito una carriera solida attraverso Zelig Off, Zelig Circus su Canale 5 e Colorado su Italia 1, distinguendosi per la capacità di trasformare l’ordinario in materia comica di grande qualità. La Stagione Teatrale 2025/2026 di Castellanza si avvia verso la sua conclusione: l’ultimo appuntamento in cartellone è fissato per venerdì 11 aprile con Leonardo Manera e lo spettacolo «Corto Circuito».

Per info e biglietti: www.ilteatroacastellanza.it o sul circuito Ticket One.