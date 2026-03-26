Una giornata di emergenze: incendi, alberi abbattuti e blackout per colpa del vento
Una notte e un giorno di raffiche fino a 111 km/h Il vento flagella la provincia: alberi, incendi e strade al buio con qualche episodio "simpatico"
Nella notte tra mercoledì e giovedì le raffiche erano state già fortissime al Campo dei Fiori, con punte oltre gli 80 chilometri anche in città, costringendo i soccorritori a una ventina di interventi notturni tra Montegrino Valtravaglia, Cuveglio e Masciago Primo per alberi abbattuti sulle strade. A concludere la notte, poco prima della mezzanotte, un incendio al tetto di un’abitazione ad Angera aveva richiesto l’intervento di cinque mezzi dei vigili del fuoco.
Giovedì mattina il vento non aveva allentato la presa. Un enorme albero si era schiantato sulla statale di via Caracciolo a Varese, ostruendo completamente la carreggiata all’altezza del punto vendita Chicco.
Nel frattempo Regione Lombardia aveva già emesso l’allerta arancione e il Comune aveva disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini: il messaggio era chiaro, stare lontani dagli alberi. I danni maggiori sono stati nel quartiere di Avigno dove il vento ha scoperchiato diversi capannoni facendo schiantare la copertura sulle auto parcheggiate
Il vento nel frattempo continuava ad abbattere alberi in ogni angolo della provincia. A Casciago una quercia è crollata in viale Bassani e un’altra pianta in via Astico, con il sindaco costretto a emettere un’ordinanza urgente di chiusura al traffico.
Sulla provinciale 39 tra Cocquio-Trevisago e Orino, non si è aspettato l’arrivo dei soccorsi: sono stati gli stessi automobilisti di passaggio a scendere dalle auto e spostare i tronchi a mani nude. Uno spirito di solidarietà che si è ripetuto anche sui bus, dove i conducenti di Autolinee Varesine, con l’aiuto di un giovane passeggero, hanno liberato via General Cantore dai rami che bloccavano la linea D.
Nel pomeriggio la situazione è precipitata su più fronti contemporaneamente. A Cuasso al Monte le fiamme hanno divorato i tetti di quattro abitazioni in via Sottobalcone, con una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Quasi in contemporanea, un vasto incendio boschivo si è sviluppato tra Gallarate e Casorate Sempione, dove i vigili del fuoco hanno faticato ad avvicinarsi al fronte delle fiamme per via del terreno impervio, valutando persino un intervento aereo. Altro fuoco a Vergiate, nel sottobosco tra la zona industriale e la frazione Corgeno.
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Non sono mancati i blackout: a Luino la zona Pianazzo è rimasta senza corrente, con il rischio concreto di interruzioni idriche in sette località servite dalla stessa rete. Alla Schiranna, alberi abbattuti sulle linee elettriche hanno lasciato al buio il ristorante Volo a Vela e l’Aeroclub Orsi, salvati dall’arrivo di un camion generatore. In via Astico, a Varese, le raffiche avevano nel frattempo scoperchiato coperture e danneggiato capannoni, costringendo il Comune a chiudere la strada.
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A fine giornata, i dati di Arpa Lombardia hanno messo in cifre quello che in tanti avevano vissuto sulla propria pelle: raffiche fino a 111,6 km/h a Veddasca, sul Monte Cadrigna. Un numero che racconta bene una giornata che la provincia di Varese difficilmente dimenticherà in fretta.
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