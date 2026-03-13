Una mostra itinerante nel Parco del Lura: gli studenti della Supsi a caccia di idee tra Cadorago a Saronno
Tra i siti visitati anche il Museo delle Api, il Centro della Biodiversità di Lomazzo, Cascina Vigna e il Palazzo Visconteo di Saronno, possibili sedi dell’esposizione dedicata al torrente
Il torrente Lura diventa protagonista di un nuovo progetto di valorizzazione culturale e ambientale. Nell’ambito del programma Interreg Italia–Svizzera “RiverLhab”, gli studenti e le studentesse del Dipartimento ambiente costruzioni e design della SUPSI – Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana stanno lavorando alla progettazione di una mostra itinerante dedicata al Lura e alla sua valle.
L’iniziativa coinvolge diversi territori attraversati dal torrente e punta a raccontarne il valore naturalistico, storico e paesaggistico attraverso un percorso espositivo pensato per muoversi tra diversi luoghi della valle.
Il sopralluogo lungo la valle del Lura
Il 25 febbraio il gruppo di studenti ha effettuato un sopralluogo lungo la valle, percorrendo il territorio tra Cadorago e Saronno. La visita sul campo è stata l’occasione per osservare da vicino il paesaggio del Lura, raccogliere dati e spunti progettuali e individuare le possibili sedi per ospitare la mostra.
Durante la giornata sono stati visitati anche alcuni luoghi considerati potenziali spazi espositivi, tra cui i centri del Parco Lura: il Museo delle Api, il Centro della Biodiversità di Lomazzo e Cascina Vigna a Saronno. Tra i siti osservati anche il Palazzo Visconti di Saronno, che potrebbe rappresentare uno dei punti di allestimento della futura esposizione.
Un progetto tra Italia e Svizzera
La mostra rientra nel progetto Interreg “RiverLhab”, che coinvolge partner italiani e svizzeri con l’obiettivo di promuovere la riqualificazione e la valorizzazione dei corsi d’acqua e dei territori fluviali.
L’idea della mostra itinerante nasce proprio con l’intento di raccontare il torrente Lura e il suo ecosistema, mettendo in relazione ambiente, paesaggio e comunità locali attraverso un progetto espositivo che potrà toccare diversi comuni della valle.
In attesa della mostra
Il sopralluogo rappresenta una delle prime fasi del lavoro di progettazione. Gli studenti stanno ora elaborando idee e materiali raccolti durante la visita sul territorio per definire contenuti, format e possibili sedi dell’esposizione.
L’obiettivo è realizzare una mostra capace di far conoscere il patrimonio ambientale e culturale della valle del Lura, coinvolgendo cittadini, scuole e visitatori in un percorso di scoperta del territorio.
E’ online il sito del progetto Interreg tra Italia e Svizzera sul torrente Lura
