Una panchina lilla davanti all’ospedale del Ponte a Varese: la donazione contro i disturbi alimentari del Lions Club Varese Host

Una panchina color lilla comparirà presto in Piazza Biroldi, a Varese. La giunta comunale ha infatti approvato all’unanimità l’accettazione della donazione offerta dall’Associazione Lions Club Varese Host, che ha come obiettivo la sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

La proposta era stata formalizzata dal Lions Club e l’amministrazione guidata dal sindaco Davide Galimberti ha ritenuto il bene di interesse pubblico, accogliendolo senza oneri per le casse comunali. L

La panchina lilla è un simbolo diffuso in tutta Italia per richiamare l’attenzione sui disturbi del comportamento alimentare, patologie che colpiscono una fascia sempre più ampia della popolazione, in particolare tra i giovani. La sua collocazione nella piazza davanti all’Ospedale del Ponte vuole portare il tema nello spazio pubblico, rendendolo visibile e accessibile alle tante mamme e minori che la attraversano.