Una panchina lilla davanti all’ospedale del Ponte a Varese: la donazione contro i disturbi alimentari del Lions Club Varese Host

La giunta comunale ha approvato all'unanimità la donazione, che sarà installata nel nuovo giardinetto di piazza Biroldi

Una panchina color lilla comparirà presto in Piazza Biroldi, a Varese. La giunta comunale ha infatti approvato all’unanimità l’accettazione della donazione offerta dall’Associazione Lions Club Varese Host, che ha come obiettivo la sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

La proposta era stata formalizzata dal Lions Club e l’amministrazione guidata dal sindaco Davide Galimberti ha ritenuto il bene di interesse pubblico, accogliendolo senza oneri per le casse comunali. L

La panchina lilla è un simbolo diffuso in tutta Italia per richiamare l’attenzione sui disturbi del comportamento alimentare, patologie che colpiscono una fascia sempre più ampia della popolazione, in particolare tra i giovani. La sua collocazione nella piazza davanti all’Ospedale del Ponte vuole portare il tema nello spazio pubblico, rendendolo visibile e accessibile alle tante mamme e minori che la attraversano.

 

Pubblicato il 12 Marzo 2026
TAG ARTICOLO

