Una provincia in lutto per Umberto Bossi
Le notizie del giorno da ascoltare in meno di 10 minuti
La notizia della morte di Umberto Bossi ha monopolizzato la giornata di venerdì. I messaggi di cordoglio di chi ha condiviso parte del percorso politico, di chi gli è stato di fianco fino all’ultimo, di chi se n’è allontanato e degli avversari politici. Tanti striscioni sono comparsi sulle strade.
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