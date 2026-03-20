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Una provincia in lutto per Umberto Bossi

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La notizia della morte di Umberto Bossi ha monopolizzato la giornata di venerdì. I messaggi di cordoglio di chi ha condiviso parte del percorso politico, di chi gli è stato di fianco fino all’ultimo, di chi se n’è allontanato e degli avversari politici. Tanti striscioni sono comparsi sulle strade. 

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Pubblicato il 20 Marzo 2026
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