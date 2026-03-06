Una settimana di chiusure sull’A4 e sull’A8 per lavori notturni sul raccordo di Viale Certosa

Interventi di manutenzione ai pali luce interesseranno nella prossima settimana l’autostrada A4 Milano-Brescia, il Raccordo Milano Viale Certosa (SC1) e la A8 Milano-Varese, con una serie di chiusure notturne scaglionate tra lunedì 9 e sabato 14 marzo.

Si comincia nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo (dalle 22.00 alle 5.00): sulla A4, chi proviene da Brescia non potrà immettersi sulla A8 in direzione Varese. Gli automobilisti potranno proseguire sulla A4 verso Torino e raggiungere la A8 tramite la A50 Tangenziale ovest, oppure uscire anticipatamente a Milano Viale Certosa e rientrare sul Raccordo in direzione Varese, o ancora uscire a Pero e raggiungere la A8 tramite la SS33 del Sempione e il Raccordo Fiera Milano.

Nella notte successiva, tra martedì 10 e mercoledì 11 (stessa fascia oraria), toccherà invece a chi percorre la A4 da Torino: sarà chiuso il ramo di immissione sul Raccordo Milano Viale Certosa verso Milano. In alternativa si potrà uscire a Pero seguendo la viabilità ordinaria, oppure uscire a Cormano e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Milano per poi uscire a Viale Certosa.

Mercoledì 11, tra le 22.00 e le 5.00 di giovedì 12, la chiusura riguarderà il Raccordo Milano Viale Certosa: chi proviene da Milano non potrà immettersi sulla A4 verso Torino. Il percorso alternativo prevede l’ingresso sulla A8, l’uscita al nodo Fiera Milano e il rientro verso Milano, per poi uscire a Cascina Merlata e seguire le indicazioni per la A4 direzione Torino.

Più articolata la situazione nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo, quando le chiusure saranno effettuate in modalità alternata. Sulla A8, chi proviene da Varese non potrà immettersi sul Raccordo Milano Viale Certosa: dovrà obbligatoriamente proseguire sulla A4 verso Brescia/Venezia, uscendo a Cormano per raggiungere Milano città oppure rientrando verso Torino per uscire a Milano Viale Certosa. In alternativa è possibile anticipare l’uscita a Cascina Merlata. Parallelamente, sulla A4 da Brescia sarà chiuso il ramo verso Milano Viale Certosa: in questo caso si consiglia di immettersi sulla A8 verso Varese, seguire le indicazioni per Fiera/Rho e rientrare verso Milano dal nodo Fiera.

Si chiude venerdì 13, tra le 23.00 e le 6.00 di sabato 14 marzo, con una chiusura sulla A8: chi viene da Varese non potrà immettersi sulla A4 in direzione Brescia. L’alternativa è uscire al nodo Fiera Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza ed entrare in A4 alla stazione di Monza.