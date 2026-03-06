Una settimana di chiusure sull’A4 e sull’A8 per lavori notturni sul raccordo di Viale Certosa
Interventi di manutenzione ai pali luce interesseranno nella prossima settimana l'autostrada A4 Milano-Brescia, il Raccordo Milano Viale Certosa (SC1) e la A8 Milano-Varese, con una serie di chiusure notturne scaglionate tra lunedì 9 e sabato 14 marzo
Interventi di manutenzione ai pali luce interesseranno nella prossima settimana l’autostrada A4 Milano-Brescia, il Raccordo Milano Viale Certosa (SC1) e la A8 Milano-Varese, con una serie di chiusure notturne scaglionate tra lunedì 9 e sabato 14 marzo.
Si comincia nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo (dalle 22.00 alle 5.00): sulla A4, chi proviene da Brescia non potrà immettersi sulla A8 in direzione Varese. Gli automobilisti potranno proseguire sulla A4 verso Torino e raggiungere la A8 tramite la A50 Tangenziale ovest, oppure uscire anticipatamente a Milano Viale Certosa e rientrare sul Raccordo in direzione Varese, o ancora uscire a Pero e raggiungere la A8 tramite la SS33 del Sempione e il Raccordo Fiera Milano.
Nella notte successiva, tra martedì 10 e mercoledì 11 (stessa fascia oraria), toccherà invece a chi percorre la A4 da Torino: sarà chiuso il ramo di immissione sul Raccordo Milano Viale Certosa verso Milano. In alternativa si potrà uscire a Pero seguendo la viabilità ordinaria, oppure uscire a Cormano e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Milano per poi uscire a Viale Certosa.
Mercoledì 11, tra le 22.00 e le 5.00 di giovedì 12, la chiusura riguarderà il Raccordo Milano Viale Certosa: chi proviene da Milano non potrà immettersi sulla A4 verso Torino. Il percorso alternativo prevede l’ingresso sulla A8, l’uscita al nodo Fiera Milano e il rientro verso Milano, per poi uscire a Cascina Merlata e seguire le indicazioni per la A4 direzione Torino.
Più articolata la situazione nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo, quando le chiusure saranno effettuate in modalità alternata. Sulla A8, chi proviene da Varese non potrà immettersi sul Raccordo Milano Viale Certosa: dovrà obbligatoriamente proseguire sulla A4 verso Brescia/Venezia, uscendo a Cormano per raggiungere Milano città oppure rientrando verso Torino per uscire a Milano Viale Certosa. In alternativa è possibile anticipare l’uscita a Cascina Merlata. Parallelamente, sulla A4 da Brescia sarà chiuso il ramo verso Milano Viale Certosa: in questo caso si consiglia di immettersi sulla A8 verso Varese, seguire le indicazioni per Fiera/Rho e rientrare verso Milano dal nodo Fiera.
Si chiude venerdì 13, tra le 23.00 e le 6.00 di sabato 14 marzo, con una chiusura sulla A8: chi viene da Varese non potrà immettersi sulla A4 in direzione Brescia. L’alternativa è uscire al nodo Fiera Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza ed entrare in A4 alla stazione di Monza.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.