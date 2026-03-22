Una settimana di eventi in Galleria Boragno a Busto Arsizio tra BAFF e vinili

Prosegue il programma di marzo della Galleria Boragno di Busto Arsizio, che nei prossimi giorni ospiterà una serie di appuntamenti tra cultura, formazione e musica negli spazi di via Milano 4, nel cuore della città.

Una mostra per raccontare il BA Film Festival

Lunedì 23 marzo alle 12 inaugura BAFF Memorabilia. Flashforward, una mostra che ripercorre oltre vent’anni di storia del BA Film Festival attraverso oggetti, fotografie, locandine e materiali d’archivio. Un viaggio nella memoria culturale della città che, come spiegato nel materiale della mostra, trasforma «tracce materiali» in un vero e proprio archivio vivo capace di guardare al futuro

L’esposizione, visitabile fino al 26 marzo, raccoglie memorabilia legate agli ospiti e alle edizioni del festival, offrendo anche uno sguardo sul “dietro le quinte” della manifestazione.

Mediazione e formazione

Sempre lunedì 23 marzo, dalle 15.30 alle 18.30, la galleria ospiterà anche l’incontro Mediazione 4.0, dedicato ai nuovi approcci nei processi di mediazione.

A intervenire saranno l’avvocato Marta D’Ovidio e l’avvocato Emanuela Crippa. L’evento è gratuito e riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano con tre crediti formativi. La partecipazione è su iscrizione.

Musica e vinili: si parte con Springsteen

Venerdì 27 marzo alle 18.30 prende invece il via Vino Musica e Vinili 2026, rassegna che unisce ascolto guidato e degustazione. Il primo appuntamento sarà dedicato a Born in the USA di Bruce Springsteen, uno degli album più discussi e iconici della sua carriera.

L’incontro, guidato da Fabio Villa, proporrà un riascolto integrale del disco, brano dopo brano, in un’atmosfera che richiama il fascino del vinile

La rassegna proseguirà poi con altri due appuntamenti: il 17 aprile con “Abraxas” di Santana e il 15 maggio con Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles.