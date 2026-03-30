Una stella dal Sol Levante a Busto Arsizio: Yukiko Wada ha firmato per la Uyba

La UYBA Volley Busto Arsizio accende il mercato per la stagione 2026/2027 con un colpo che guarda all’Oriente e punta dritto sulla velocità. La società biancorossa ha ufficializzato l’arrivo di Yukiko Wada, schiacciatrice e opposto della nazionale giapponese, reduce da una stagione da protagonista ai vertici del volley mondiale. Nata a Kyoto nel 2002, Wada porterà a Busto Arsizio la sua firma stilistica: un attacco potente e rapidissimo, ispirato ai lanciatori di baseball, che le ha permesso di scalare le gerarchie internazionali nonostante i suoi 174 centimetri di altezza.

Una stella internazionale alla e-work arena

Il percorso di Wada è costellato di successi precoci. Dopo le esperienze in patria con il JT Marvelous e il Red Rockets Kawasaki, l’atleta si è consacrata con la maglia del Giappone. Nel 2023 ha stupito il mondo siglando 32 punti in un solo match contro gli USA in Volleyball Nations League, conquistando poi il bronzo in Coppa del Mondo. Il 2024 e il 2025 sono stati gli anni della definitiva affermazione, tra l’argento nella VNL, la partecipazione alle Olimpiadi e un Mondiale chiuso al quarto posto con prestazioni dominanti contro corazzate come Brasile e Olanda.

La diagonale “Speedy UYBA”

L’innesto di Wada non è solo un colpo tecnico, ma una precisa scelta tattica. A Busto Arsizio la giocatrice ritroverà infatti la palleggiatrice Nanami Seki, sua compagna in nazionale. Questa coppia darà vita a una diagonale principale interamente giapponese, una novità assoluta per il campionato italiano. Il progetto della “Speedy UYBA” punta tutto su un gioco rapido, tecnico e spettacolare, capace di sopperire ai centimetri con l’elevazione e l’intesa perfetta tra regia e attacco.

Le parole del presidente Saini

La società non nasconde la soddisfazione per aver portato in Italia un talento così cercato. «L’idea di avere in squadra una giocatrice così talentuosa ed amata dal pubblico internazionale come Yukiko Wada entusiasma già da ora – il commento di Andrea Saini, presidente della UYBA –. La costruzione della squadra va quest’anno in una direzione nuova per il campionato italiano, siamo orgogliosi del gruppo che si sta costruendo. Importante che trovi a Busto Arsizio una connazionale come Nanami Seki, con la quale abbiamo già visto in nazionale quanto bene può fare».

L’entusiasmo di Yukiko Wada

Anche la nuova giocatrice biancorossa ha espresso la sua gioia per l’approdo nel campionato italiano, sottolineando il legame emotivo con lo stile di gioco della squadra bustocca. «Sono entusiasta di entrare a far parte della UYBA per la stagione 2026/2027 – le parole di Yukiko Wada, nuova schiacciatrice biancorossa –. Ho scelto la UYBA perché adoro il loro stile di gioco. Ho già visto delle partite in video e ho notato che tutte le giocatrici si impegnano sempre al massimo per tenere la palla in gioco fino all’ultimo punto: questa caratteristica mi piace tantissimo. Vorrei giocare come sto facendo ora e contribuire alle vittorie della squadra. Vi aspetto alla e-work arena per fare il tifo per me e per la UYBA».