Una targa per ricordare don Fiorenzo Mina, amata guida dalla comunità di Oggiona con Santo Stefano

Nella mattinata di venerdì 20 marzo 2026, al cimitero di Santo Stefano, si è svolta la cerimonia commemorativa davanti alla targa dedicata a don Fiorenzo Mina, figura molto amata dalla comunità.

La cerimoni si è aperta con un momento di preghiera guidato da don Giuseppe e don Giorgio, seguito dalla la benedizione della targa, alla presenza delle autorità comunali. A seguire, il sindaco Ghiringhelli ha pronunciato un discorso in ricordo di don Fiorenzo, sottolineandone l’impegno pastorale, la vicinanza alle persone e il segno profondo lasciato nella vita del paese.

«Se dovessimo descriverlo con una sola immagine, credo che ognuno di noi penserebbe al suo sorriso» ha detto il sindaco. «Non era un sorriso di circostanza, ma una porta aperta. Don Fiorenzo aveva il dono rarissimo dell’empatia attiva: non si limitava ad ascoltare, ma faceva sentire chiunque — dal più anziano al più piccolo — la persona più importante del mondo in quel momento. La sua missione non si chiudeva dentro le mura della chiesa. Lo trovavamo nelle piazze, ai bordi dei campi da calcio, nelle case di chi soffriva. Sapeva parlare ai nonni con la saggezza di un figlio e ai genitori con la concretezza di un fratello. Ma il suo sguardo più luminoso era riservato ai bambini. Per lui, i più piccoli non erano solo il “futuro”, ma il “presente” più prezioso. Sapeva scendere alla loro altezza, letteralmente e spiritualmente. Ha insegnato loro che la fede può essere gioia, gioco e accoglienza, diventando per molti un punto di riferimento insostituibile nella crescita».

La partecipazione numerosa dei cittadini ha testimoniato l’affetto e la gratitudine verso un sacerdote che, con semplicità e dedizione, ha accompagnato per anni la crescita spirituale e umana della comunità.

La targa inaugurata i rappresenta un gesto di memoria e riconoscenza, affinché l’esempio di don Fiorenzo continui a ispirare il cammino di tutti.