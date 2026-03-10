Una vita per il lavoro e l’innovazione: Fagnano Olona intitola una via al Cavaliere Giannino Landoni

Il nome di Giannino Landoni resterà impresso per sempre nel cuore della sua Fagnano, proprio su quella strada che ha visto crescere la sua creatura industriale e dove lui stesso ha scelto di risiedere per una vita intera.

La Giunta comunale di Fagnano Olona, guidata dal sindaco Marco Baroffio, ha deliberato all’unanimità l’intitolazione della traversa provinciale Busto-Cassano alla memoria del Cavaliere della Repubblica, scomparso il 7 ottobre 2023. Non si tratta solo di un adempimento burocratico, ma di un atto di profonda gratitudine verso un uomo che ha saputo trasformare l’ingegno meccanico in un’eccellenza mondiale, portando il nome del territorio fagnanese e cassanese in oltre sessanta paesi.

La proposta è giunta dall’Associazione “Enrico Dell’Acqua” di Busto Arsizio, che già nel gennaio del 2023 aveva proclamato Landoni socio d’onore per i suoi straordinari meriti professionali e umani. Nato a Castellanza nel 1923, la parabola di Landoni è quella di un “self-made man” d’altri tempi: iniziò come portalettere prima di diventare un raffinato disegnatore meccanico e, infine, il capitano d’industria che nel 1961 fondò la Meca. L’azienda, trasferita a Fagnano Olona nel 1971, è diventata sotto la sua guida un punto di riferimento internazionale per le macchine trapuntatrici, capace di esportare oltre tremila macchinari all’avanguardia e di depositare ben cinquantadue brevetti.

Landoni è stato un innovatore instancabile, un uomo capace di guardare oltre i confini nazionali quando ancora l’export era un’avventura per pochi, arrivando a fornire tecnologie tessili persino alla Cina e all’Unione Sovietica durante gli anni della Perestrojka. Ma dietro l’imprenditore di successo si celava anche un uomo di grande generosità, definito dai suoi stessi concittadini come un “mecenate silenzioso” per le numerose elargizioni e il costante impegno verso i più bisognosi, vissuto sempre lontano dai riflettori e con estrema umiltà.L’iter per l’intitolazione ha richiesto una deroga speciale da parte della Prefettura di Varese, necessaria poiché la scomparsa dell’imprenditore è avvenuta da meno di dieci anni, un’autorizzazione concessa in virtù del valore esemplare della sua figura per le nuove generazioni. Con questa nuova via, Fagnano Olona non si limita a cambiare la toponomastica, ma sceglie di indicare ai giovani un modello di laboriosità e spirito di sacrificio che, partendo da un tavolo da disegno, ha saputo conquistare il mondo.

Giannino Landoni lascia un bellissimo libro “Come ho fatto”, scritto a mano, alle sue nipoti Alice e Monica. Ricco di ricordi e immagini è la storia di un uomo che nel suo lungo viaggio ha cambiato strada più volte, trovando infine quella giusta. Per sé e per chi lo ha conosciuto.