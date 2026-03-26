Un’esperienza da Serie A per i ragazzi dell’Oratorio San Vito di Gornate Olona
La delegazione varesotta è stata ospite del Como per l’undicesima tappa della "Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out"
I ragazzi dell’Oratorio San Vito Gornate hanno vissuto un pomeriggio da veri campioni allo stadio Sinigaglia. Mercoledì 18 marzo, la delegazione varesotta è stata ospite del Como 1907 per l’undicesima tappa della “Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out”. Si tratta di un torneo nazionale di calcio a 7 dedicato agli oratori, che quest’anno tocca le 17 città della Serie A Enilive con un messaggio chiaro: abbattere le barriere del razzismo attraverso i valori sani dello sport.
Incontro con i campioni e riflessione
L’evento non è stato solo calcio giocato, ma un importante momento di crescita. I giovani calciatori hanno incontrato Assane Diao, attaccante della prima squadra maschile, e Sofia Colombo, centrocampista della formazione femminile lariana. Insieme a loro, i ragazzi di Gornate hanno approfondito i temi dell’amicizia, del rispetto e dell’inclusione, pilastri fondamentali del progetto nazionale che porterà alla finalissima di Roma.
Il tour nel cuore del Sinigaglia
Accompagnati dal mister Matteo Secco, dal presidente Marco Langiu e dal responsabile delle attività giovanili del CSI Varese, Lino Porrini, i piccoli atleti hanno potuto esplorare il “dietro le quinte” del grande calcio. Dalla sala stampa al museo, fino agli spogliatoi, per poi calcare l’erba dello stadio durante il pre-gara del match tra Como e Pisa. Un’esperienza resa possibile dalla stretta collaborazione tra il Club e il comitato comasco del CSI.
Il valore educativo dello sport
«Un bellissimo momento – il commento di Diego Peri, presidente del CSI Varese – che coniuga i valori dello sport con i riflettori della Serie A. È un modo per esaltare il lavoro fatto ogni giorno nei nostri oratori e sottolinearne la funzione educativa che va ben oltre la semplice tecnica calcistica. Siamo certi che per i ragazzi di Gornate sarà un’esperienza che rimarrà per tutta la vita».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Gianlu su Gli specialisti del motocross d'epoca si sfidano per due giorni sulla pista della Malpensa
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
OttoMarco su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Tonino su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Felice su Fuga dai carabinieri e schianto in rotonda a Varese: patente sospesa per un anno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.