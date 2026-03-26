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Un’esperienza da Serie A per i ragazzi dell’Oratorio San Vito di Gornate Olona

La delegazione varesotta è stata ospite del Como per l’undicesima tappa della "Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out"

oratorio gornate como calcio

I ragazzi dell’Oratorio San Vito Gornate hanno vissuto un pomeriggio da veri campioni allo stadio Sinigaglia. Mercoledì 18 marzo, la delegazione varesotta è stata ospite del Como 1907 per l’undicesima tappa della “Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out”. Si tratta di un torneo nazionale di calcio a 7 dedicato agli oratori, che quest’anno tocca le 17 città della Serie A Enilive con un messaggio chiaro: abbattere le barriere del razzismo attraverso i valori sani dello sport.

Incontro con i campioni e riflessione

L’evento non è stato solo calcio giocato, ma un importante momento di crescita. I giovani calciatori hanno incontrato Assane Diao, attaccante della prima squadra maschile, e Sofia Colombo, centrocampista della formazione femminile lariana. Insieme a loro, i ragazzi di Gornate hanno approfondito i temi dell’amicizia, del rispetto e dell’inclusione, pilastri fondamentali del progetto nazionale che porterà alla finalissima di Roma.

Il tour nel cuore del Sinigaglia

Accompagnati dal mister Matteo Secco, dal presidente Marco Langiu e dal responsabile delle attività giovanili del CSI Varese, Lino Porrini, i piccoli atleti hanno potuto esplorare il “dietro le quinte” del grande calcio. Dalla sala stampa al museo, fino agli spogliatoi, per poi calcare l’erba dello stadio durante il pre-gara del match tra Como e Pisa. Un’esperienza resa possibile dalla stretta collaborazione tra il Club e il comitato comasco del CSI.

Il valore educativo dello sport

«Un bellissimo momento – il commento di Diego Peri, presidente del CSI Varese – che coniuga i valori dello sport con i riflettori della Serie A. È un modo per esaltare il lavoro fatto ogni giorno nei nostri oratori e sottolinearne la funzione educativa che va ben oltre la semplice tecnica calcistica. Siamo certi che per i ragazzi di Gornate sarà un’esperienza che rimarrà per tutta la vita».

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Pubblicato il 26 Marzo 2026
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