Università in centro, il Consiglio “boccia” la Lega: no all’ipotesi Caserma

Portare l’Università nel cuore di Varese per trasformare la “Città Giardino” in un polo attrattivo sul modello di Pavia o Bologna. Un obiettivo condiviso a parole da tutti, ma che nei fatti spacca l’aula di Palazzo Estense. Dopo mesi di attesa, la mozione presentata da Stefano Angei (Lega) a novembre, poco dopo le dichiarazioni della rettrice dell’Università dell’Insubria Maria Pierro che prospettava la possibilità di portare in centro spazi per gli studenti universitari, è stata respinta al termine di un confronto serrato (10 sì dalla minoranza e Paris, 14 no della maggioranza e un astenuto, Bonoldi).

L’attacco della Lega: «Il sindaco passi dalle parole ai fatti»

«Dobbiamo favorire una trasformazione profonda», ha esordito Angei. La proposta del Carroccio puntava dritto all’ex Caserma Garibaldi, chiedendo di destinarne una parte a lezioni e ricerca. «L’interesse dell’Università e del tessuto produttivo non può cadere nel vuoto». Angei ha poi incalzato la giunta: «Il bene dell’Insubria è il bene di Varese. Discutiamone qui alla luce del sole, senza svicolare con interlocuzioni informali. Chi non lo capisce tappa le ali alla città».

La frenata di Galimberti: «La Garibaldi non è idonea»

Il sindaco Davide Galimberti ha però gelato le aspettative: «Sopralluoghi tecnici hanno accertato che quegli spazi non sono trasformabili in aule per vincoli strutturali e progettuali dell’Accordo di Programma». Il primo cittadino ha poi rilanciato: «Non servono tre o quattro aule, serve un tavolo istituzionale ampio. Non siamo insensibili: l’Insubria è già partner tecnico del nuovo piano urbanistico. Chi meglio di chi redige i piani può conoscere le proprie esigenze?».

L’ipotesi a sorpresa e il “nodo” via Rainoldi

Per superare l’impasse della Caserma, Luca Paris (Gruppo Misto) ha presentato un emendamento – accettato dalla Lega – per spostare il mirino sul comparto tra via Rainoldi, via Como e via Milano. «Zona strategica vicino alle stazioni e allo studentato di Biumo», ha spiegato Paris.

Proprio su questo punto è arrivata l’indiscrezione del sindaco: tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe quella di realizzare spazi per l’Ateneo al posto dell’attuale teatro di piazza della Repubblica.

Il dibattito: tra rilancio e difesa delle scuole

Le reazioni in aula sono state variegate:

Sì convinto dal centrodestra: Boldetti (FI) ha votato a favore per «risanare un’area che soffre», così come Giordano (FdI).

Bonoldi (Lavoriamo per Varese) ha appoggiato l’idea di spostare gli studenti in centro per «funzionalità e comodità».

Il “No” del PD: la consigliera Oprandi si è detta fermamente contraria all’ipotesi via Rainoldi: «In quella zona ci sono le scuole Righi e Mazzini. Non si possono penalizzare scuole storiche che vanno protette per far spazio all’Università».

La replica di Paris: «Esistono edifici comunali vetusti in quell’area su cui intervenire senza toccare le scuole».

Galimberti liquida la “mozioncina”

In chiusura, Galimberti ha definito l’iniziativa di Angei una «mozioncina pretestuosa e propagandistica», ricordando che la vocazione universitaria è già inserita nel piano delle “Cinque Città” che dovrà ridefinire gli ambiti dii sviluppo di Varese col nuovo Pgt, votato solo dal centrosinistra. Il sindaco ha poi citato le grandi aree di rigenerazione, invitando l’opposizione a «studiare gli atti già assunti».

Alla fine, il muro della maggioranza (PD e Progetto Concittadino) ha tenuto: la mozione è stata respinta. La partita per l’Università in centro resta aperta, ma si giocherà sui tavoli tecnici e non tra i banchi della politica.