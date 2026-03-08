Università in centro Varese, cosa ne pensano gli studenti? «Più mezzi pubblici, ma dubbi per parcheggi. Mancherà il verde»

Il possibile trasferimento del corso di Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria dal campus di Bizzozzero al Palazzo delle Corporazioni, sede della Camera di Commercio in piazza Monte Grappa, è stato annunciato dalla rettrice Maria Pierro durante il discorso di inaugurazione dell’anno accademico, ma cosa nel pensano gli studenti? VareseNews ha ascoltato alcuni iscritti al quarto anno: c’è chi vede opportunità e maggiore visibilità per l’ateneo, e chi teme le difficoltà legate soprattutto ai parcheggi e alla perdita dell’ambiente del campus immerso nella natura e ormai familiare.

Un corso in centro città: «Più servizi e visibilità»

Per alcuni studenti il trasferimento nel cuore di Varese sarebbe positivo, soprattutto per la vicinanza ai servizi. «Spostarsi in centro significherebbe avere tutto a portata di mano – spiega Simone, studente del quarto anno –. Potrebbe dare prestigio alla città e al centro storico e anche maggiore visibilità all’università a Varese».

Secondo lo studente, l’eventuale apertura di uno studentato in città potrebbe inoltre rendere più semplice la vita degli studenti fuori sede. Restano però alcune incognite. «Non conosco l’edificio della Camera di Commercio dove vorrebbero spostare le lezioni. Qui al campus di Bizzozzero gli ambienti sono già abbastanza organizzati e non so come saranno le aule o quanto sarà facile seguire le lezioni».

Il sogno di una vera sede per Giurisprudenza

Tra gli aspetti positivi indicati dagli studenti c’è anche la possibilità di avere una sede più definita per il corso di laurea.

«Potrebbe essere un’opportunità – osserva Marco –. Riusciremmo ad avere una facoltà di Giurisprudenza tutta nello stesso luogo. Non abbiamo un vero e proprio dipartimento fisico e avere un unico spazio dove ritrovarsi tutti potrebbe essere più comodo sia per noi sia per gli insegnanti, facendo anche risparmiare tempo».

Il nodo dei trasporti e dei parcheggi

Il tema più citato dagli studenti è quello della mobilità. Spostare le lezioni nel centro cittadino potrebbe cambiare il modo in cui molti raggiungono l’università.

«Il campus è facilmente raggiungibile in auto, mentre utilizzare i mezzi pubblici non è molto conveniente – spiega Matteo –. Se il corso venisse spostato in centro sarebbe molto più facile arrivare in treno o in autobus. In entrambi i casi però bisognerebbe potenziare la frequenza dei mezzi pubblici».

Resta però la questione dei parcheggi, già segnalata da più studenti come possibile criticità per chi arriva da fuori città. Anche se, come sottolinea Matteo, «anche al campus di Bizzozzero il parcheggio spesso è difficile».

Il campus di Bizzozzero, un posto speciale

Oltre agli aspetti pratici, tra gli studenti emerge anche una dimensione più legata alla qualità degli spazi universitari.

«Mi mancherà il verde – racconta Matteo –. Il campus è una bolla verde dove è bello trascorrere il tempo tra una lezione e l’altra. In centro a Varese questo probabilmente non ci sarà. Ci sono i giardini, ma non sono la stessa cosa e non saranno spazi completamente a disposizione degli studenti come quelli del campus».

Per ora, comunque, si tratta solo di una prospettiva. L’eventuale trasferimento dovrà ancora passare attraverso decisioni e procedure formali. Nel frattempo tra gli studenti il dibattito è aperto e mette in luce aspettative, dubbi e il forte legame con gli spazi che hanno accompagnato i loro anni di studio.