“Uno sguardo attento agli altri”, il dolore della sindaca Ilaria Pagani per monsignor Centemeri
La sindaca ricorda i segni importanti lasciati alla città: "Durante il suo ministero sono nate realtà importanti come Radio Orizzonti e la mensa solidale Amici di Betania"
La sindaca Ilaria Pagani ricorda monsignor Angelo Centemeri, per 25 anni prevosto di Saronno, che si è spento questa mattina all’età di 96 anni.
«La notizia della scomparsa di monsignor Angelo Centemeri ci addolora profondamente. Con affetto ricordiamo una figura che per tanti anni è stata vicina alla nostra comunità, accompagnandone la vita con discrezione e attenzione. Per venticinque anni, dal 1982 al 2007, è stato prevosto della città e ha saputo essere molto più di una guida spirituale: per tanti saronnesi è stato un punto di riferimento umano, una presenza discreta ma costante, capace di stare accanto alle persone nei momenti importanti della vita della comunità».
«Il suo modo di vivere il sacerdozio era fatto di ascolto, dialogo e attenzione verso gli altri. Durante il suo ministero sono nate realtà importanti per la città, come Radio Orizzonti e la mensa solidale Amici di Betania, segni concreti della sua attenzione verso chi viveva momenti di difficoltà. Una presenza rassicurante per la nostra comunità, tanto che il Comune di Saronno nel 2005 gli conferì la benemerenza “La Ciocchina”. Anche dopo aver lasciato l’incarico di prevosto ha continuato a essere vicino alla comunità saronnese, partecipando alla vita della città con quella semplicità e quella generosità che lo hanno sempre contraddistinto».
«Personalmente conserverò il ricordo di una persona capace di trasmettere serena e umanità, sempre con uno sguardo attento verso gli altri – conclude Ilaria Pagnai – A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Saronno esprimo vicinanza e cordoglio alla comunità pastorale e a tutti coloro che gli hanno voluto bene».
Addio a monsignor Angelo Centemeri, per 25 anni guida della comunità di Saronno
