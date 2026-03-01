Varese News

Uno spazio di ascolto e orientamento: appuntamento fisso il giovedì con lo sportello Openjobmetis a Materia

Un punto di riferimento aperto a tutti il giovedì dalle 14:30 alle 18:00 per chi ha bisogno di informazioni, supporto e accompagnamento nel mondo del lavoro

OpenjobMetis a Materia

Da quasi un anno è attivo lo sportello Openjobmetis a Materia, uno spazio pensato per tutti i cittadini che sono in cerca di un’occupazione lavorativa.

Ogni giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00, i candidati potranno avere un punto di riferimento concreto per trovare nuove opportunità professionali sul territorio della provincia di Varese.

Chi si presenta potrà consegnare il proprio curriculum, ricevere informazioni mirate sulle posizioni attive e confrontarsi con operatori esperti in un primo colloquio conoscitivo. L’obiettivo è quello di abbattere le barriere tra chi cerca e chi offre lavoro, mettendo a disposizione uno sportello informativo gratuito e regolare, pensato per facilitare l’accesso al mondo dell’occupazione.

Materia si trova in via Confalonieri 5, a Sant’Alessandro di Castronno. Non è richiesta alcuna prenotazione e lo sportello è attivo tutti i giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00.

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 01 Marzo 2026
