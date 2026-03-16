Varese
Un’originale caccia alle uova tra vicoli e cortili del borgo di Velate
Missione uovo è il titolo dell’iniziativa per bambini del 21 marzo promossa dala scuola dell’infanzia Peri Piatti in collaborazione con genitori, ex genitori e comunità locale
Con l’arrivo della primavera, nella mattinata di sabato 21 marzo, il suggestivo borgo di Velate si trasforma in un campo da gioco a cielo aperto con Missione uovo. Questo il titolo di una speciale caccia alle uova dedicata ai bambini e ai loro genitori che sarà occasione di gioco, di scoperta del territorio e divertimento.
L’iniziativa, organizzata dalla Scuola dell’infanzia Peri Piatti in collaborazione con genitori, ex-genitori e residenti, punta a rafforzare il legame tra le generazioni e a far vivere il borgo in modo gioioso.
La manifestazione avrà inizio al mattino e si snoderà attraverso gli angoli più caratteristici di Velate.
Il programma di Missione uovo
Il ritrovo è per tutti alle ore 10 al campo sportivo di via Sacra.
Qui, ogni piccolo partecipante iscritto riceverà il “Kit dell’Esploratore”: una mappa dettagliata con il regolamento e un cartellino per registrare i progressi.
I bambini dovranno scovare e superare ben 12 tappe disseminate per le vie.
Una volta completato il percorso, bisognerà raggiungere il traguardo fissato in Oratorio in Piazza S. Stefano. I volontari convalideranno le tappe raggiunte e nel pomeriggio premieranno i primi tre classificati.
Alle ore 12:00 ci sarà la possibilità di pranzare con un menù fisso curato dai volontari con cucina da campo. Occasione perfetta di convivialità all’aria aperta.
Come partecipare
Per partecipare alla caccia e/o al pranzo è necessario prenotarsi compilando il modulo a QUESTO LINK entro il 16 marzo per motivi logistici ed organizzativi.
MAggiori informazioni sul sito della scuola www.peripiatti.it o sulle sue pagine social.