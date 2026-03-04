Varese News

UYBA sconfitta 3-0 da Conegliano in Gara 2: playoff finiti per le Farfalle

Si spengono le luci a Busto. La UYBA perde anche gara 2 contro una imponente Imoco e saluta rapidamente il tabellone scudetto (0-3). Ora gli spareggi per la Challenge a chiudere una stagione con troppi alti e bassi

Eurotek Laica Busto A. – Igor Gorgonzola Novara 2-3

Si chiude con una sconfitta netta la breve avventura nei playoff 2025/2026 della Eurotek Laica Busto Arsizio, battuta in casa 3-0 (16-25, 17-25, 15-25) anche in gara 2, dalla corazzata Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano. Le venete impongono fin da subito il loro ritmo, controllando il match con autorità e senza lasciare reali spazi di rimonta alle farfalle. Dopo un primo set di studio, Conegliano prende progressivamente il largo, sfruttando la maggiore solidità in attacco e a muro per chiudere la partita in tre parziali.

Una partita facile per le campionesse in carica che hanno chiuso in fretta la pratica contro le biancorosse che in tutti i tre i parziali sono partite in svantaggio e – quindi – hanno sempre lasciato in mano alle venete il timone della partita. Il tabellino in casa UYBA non è certo brillante con la sola Gennari in doppia cifra (10 punti, 1 ace, 1 muro) grazie ai colpi d’esperienza. Dietro a lei solo Obossa con 8 punti, mentre Diouf mette a terra solo due punti. Ancora in panchina – va detto – Melanie Parra, bloccata da un problema al ginocchio: perdere la sudamericana proprio alla vigilia dei playoff è stato senza dubbio un ulteriore intoppo per Barbolini e ha tolto ulteriori speranze alle Farfalle.

Per la UYBA termina così un’annata segnata da troppi alti e bassi, anche se le biancorosse avranno ora la possibilità di farsi valere nei playoff per la qualificazione in Challenge Cup. La squadra di Barbolini in diverse occasioni ha mostrato qualità e potenzialità importanti, ma spesso ha anche faticato a trovare continuità, deludendo proprio nei momenti decisivi della stagione. A partire dalle due sconfitte secche con Firenze e Perugia che hanno “consegnato” la Eurotek in bocca a Conegliano, nell’incrocio meno abbordabile… del mondo. Un epilogo amaro per un gruppo che aveva fatto intravedere margini ben più ampi.

LA PARTITA

Nel primo set tra Eurotek Laica e Imoco Prosecco Doc sono le venete a prendere subito il controllo del gioco. Dopo l’avvio equilibrato, con i primi punti firmati da Haak e Fahr, Conegliano allunga grazie alla potenza in attacco di Zhu e a una serie di tre muri consecutivi che costringono coach Barbolini al primo time-out sull’8-3.
Busto prova a restare in partita con Obossa, Gennari e Torcolacci, mentre due ace consecutivi di Obossa accorciano momentaneamente il distacco fino al 12-17. Conegliano però mantiene il controllo del set con gli attacchi di Haak, la regia di Wolosz e le giocate a muro e in fast di Chirichella e Fahr.
Nel finale le campionesse venete allungano definitivamente: il set si chiude 16-25 per Conegliano con l’attacco vincente di Zhu.

Nel secondo set Conegliano parte subito forte, portandosi sul 3-0 con il muro iniziale, l’attacco dalla seconda linea di Zhu e il pallonetto di Haak. Le venete mantengono il controllo del parziale, trovando continuità in attacco con Zhu e Haak, mentre Busto prova a restare in scia con Obossa e con un ace di Torcolacci.
Le farfalle provano a rientrare con alcune buone giocate di Gennari, protagonista anche con un monster block su Haak e con un ace, ma dopo l’effimero 9-10 Conegliano risponde allungando nuovamente (4 punti in fila) grazie alla solidità in attacco e ai primi tempi di Fahr.
Nel finale le pantere accelerano definitivamente: Fahr è decisiva al centro e il muro su Battista porta Conegliano al set point. Il parziale si chiude così con le venete nettamente avanti 17-25.

Nel terzo set Conegliano prende subito il controllo della gara. Le venete partono forte con Haak e Zhu, portandosi rapidamente sul 3-0, e allungano grazie a una serie di muri che mettono in difficoltà l’attacco della UYBA.
Busto prova a reagire con qualche giocata di Gennari, con un attacco di Torcolacci e con un ace di Seki, ma le pantere mantengono saldamente il comando del set. Wolosz sorprende con un tocco di seconda, mentre Booth e Haak continuano a spingere l’allungo.
Nella seconda parte del parziale Conegliano domina soprattutto a muro, fermando più volte gli attacchi di Obossa e Gennari e portandosi rapidamente oltre i dieci punti di vantaggio. Busto riesce solo ad accorciare leggermente nel finale con Metwally e Gennari, ma il set si chiude 25-15 per Conegliano, con l’attacco di Diouf che termina in rete.

Eurotek Laica Busto Arsizio – Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano 0-3
(16-25, 17-25, 15-25)

Busto Arsizio: Battista 4, Pelloni (L), Gennari 10, Metwally 2, Seki 1, Diouf 2, Schmit, Parlangeli (L), Obossa 8, Eckl 2, Torcolacci 5, Boldini ne, Parra ne, Booth 2
Conegliano: Zhu 13, Scognamillo, Ewert, Lubian ne, De Gennaro (L), Haak 17, Wolosz 2, Adigwe 1, Daalderop 1, Chirichella 11, Fahr 7, Sillah 7
Arbitri: Cavalieri, Saltalippi
Note. UYBA: ace 5, errori 9, muri 3. Conegliano: ace 0, errori 6, muri 13. Durata set. 22′ 27′ 23′. Spettatori: 1889

di
Pubblicato il 04 Marzo 2026
