UYBA travolgente: Firenze al tappeto in tre set, Valentina Diouf è l’MVP

Le farfalle di Barbolini dominano alla e-work Arena e riscattano la sconfitta dell’andata. Prova di forza corale con Gennari top scorer e un ingresso decisivo della “nuova” Diouf.

BUSTO ARSIZIO – Una UYBA brillante, continua e a tratti straripante. Davanti agli 842 spettatori della e-work Arena, la Eurotek Laica Busto Arsizio si prende la sua rivincita superando con un secco 3-0 Il Bisonte Firenze. Coach Enrico Barbolini può sorridere: le sue atlete hanno condotto il match con autorità dal primo all’ultimo scambio, mostrando un gioco frizzante che ha entusiasmato il pubblico biancorosso.

Il match: Obossa scalda il braccio, Gennari punge

L’avvio è equilibrato, con Obossa e la fiorentina Bukilic a rispondersi colpo su colpo. È Gennari (miglior marcatrice dei suoi con 12 punti) a scavare il primo solco, murando per il 12-10. Obossa sale in cattedra nel finale di set (9 punti totali nel parziale), chiudendo ogni varco e permettendo a Battista di siglare il 25-21.

Il secondo set è un monologo bustocco: un parziale immediato di 5-0 tramortisce le toscane. Seki gestisce bene i centri con Torcolacci ed Eckl, mentre l’ingresso di Booth (62% in attacco) e Schmit mantiene alta la tensione. Il set scivola via veloce fino a un netto 25-12.

La firma di Valentina Diouf

Nel terzo set Barbolini rimescola le carte confermando Booth e inserendo dall’inizio la diagonale Schmit-Diouf. Nonostante un sussulto d’orgoglio di Firenze (4-6), la UYBA ricuce subito grazie al muro. Sale allora in cattedra Valentina Diouf: l’opposta mette a segno una tripletta pesantissima per il 15-11 e affonda colpi di potenza che mandano i titoli di coda sul match (25-20). Per lei, al termine, arriva il premio di MVP.

Le voci dalla sala stampa

Soddisfatta a fine gara Valentina Diouf: «Rispetto all’andata siamo state più chirurgiche e determinate. Sono felice per il titolo di MVP, ma soprattutto perché quando gioco con continuità sono felice. Ora mancano due partite: dobbiamo onorare la stagione con professionalità fino alla fine».

Tabellino e prossimo appuntamento

Eurotek Laica UYBA – Il Bisonte Firenze 3-0

(25-21, 25-15, 25-20)

UYBA: Battista 10, Pelloni (L), Gennari 12, Seki, Schmit, Diouf 7, Parlangeli, Obossa 11, Eckl 3, Torcolacci 3, Booth 6. All. Barbolini.

Firenze: Acciarri 7, Morello 1, Valoppi (L), Zuccarelli 8, Colzi 2, Bukilic 14, Tanase 6, Agrifoglio 1. All. Chiavegatti.

Le farfalle torneranno in campo tra le mura amiche sabato 4 aprile alle ore 17:00 per la sfida contro Chieri. I biglietti sono già disponibili sul circuito Vivaticket.