Valle del torrente Lura, cittadini e volontari in campo: 160 sacchi di rifiuti raccolti

Oltre 500 volontari coinvolti e 160 sacchi di rifiuti raccolti in tre giorni di attività sul territorio. Sono i numeri delle Giornate del Verde Pulito 2026 nella Valle del torrente Lura, che tra il 6 e l’8 marzo hanno mobilitato cittadini, associazioni e gruppi di Protezione civile in una grande iniziativa dedicata alla cura dell’ambiente e alla conoscenza del territorio.

Gli appuntamenti hanno coinvolto 16 Comuni della valle: Bregnano, Cadorago, Caronno Pertusella, Cassina Rizzardi, Cermenate, Faloppio, Garbagnate Milanese, Lainate, Lomazzo, Lurate Caccivio, Montano Lucino, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Rovello Porro, Saronno e Uggiate con Ronago. Dai diversi punti di ritrovo organizzati nelle varie località, i partecipanti si sono messi al lavoro con guanti, sacchi e pinze per raccogliere i rifiuti abbandonati nelle aree verdi, nei boschi e nei prati lungo il torrente Lura.

Tre giorni di lavoro per ripulire il territorio

La partecipazione è stata ampia: oltre 500 persone tra cittadini, volontari, associazioni e gruppi di Protezione civile hanno preso parte alle attività di pulizia. Il lavoro ha permesso di recuperare più di 160 sacchi di rifiuti, segno evidente dell’impatto che comportamenti poco attenti possono avere sull’ambiente.

Gli interventi non si sono limitati alle aree dei Parchi del Lura e delle Sorgenti del torrente Lura, ma hanno interessato anche zone periferiche e produttive: parcheggi, piazzali dei mercati e banchine stradali, luoghi più esposti all’abbandono di rifiuti.

Tra i materiali recuperati sono stati trovati anche oggetti ingombranti: parti di automobili e motorini, mobili e componenti di arredamento, oltre ad avanzi di cibo.

Un’iniziativa radicata nella Valle del Lura

La Giornata del Verde Pulito si conferma un appuntamento ormai consolidato nella Valle del torrente Lura. Un momento che coinvolge direttamente la comunità locale in un’azione concreta di tutela del territorio e che contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza a una stessa “comunità di valle”.

L’iniziativa fa parte della Giornata del Verde Pulito promossa da Regione Lombardia, istituita nel 1991 con la legge regionale n.14. Nel tempo è diventata un appuntamento tradizionale, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e volontari sull’importanza della cura dell’ambiente e di una fruizione sostenibile delle aree verdi.