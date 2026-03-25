A Varano Borghi torna la giornata ecologica del Cai: volontari al lavoro sabato 11 aprile

Rinviata e ora recuperata, l’iniziativa coinvolge cittadini e associazioni per la pulizia del territorio. Ritrovo alle 9 alla sede Cai con il coordinamento dei volontari sul campo

Si recupera sabato 11 aprile la giornata ecologica promossa dalla sezione Cai di Varano Borghi, con il patrocinio del Comune. L’occasione per trascorrere una mattina all’aria aperta in mezzo alla natura, ma anche per aiutare a rendere più pulito il proprio paese.

Il ritrovo è alle 9:00 alla sede del Cai. Da lì partiranno le squadre che, coordinate da Daniela e Patrizia, saranno distribuite nelle diverse aree del paese individuate in accordo con l’amministrazione comunale.

Come partecipare

La partecipazione è aperta a tutti, ma è richiesta l’iscrizione entro venerdì 10 aprile. Per aderire è necessario contattare direttamente le referenti Daniela, al 3482398531, o Patrizia al 3387810100.

Ai volontari è inoltre richiesto di presentarsi con un equipaggiamento minimo ma adeguato per operare in sicurezza: scarponcini, guanti e giubbotto catarifrangente giallo o arancione.