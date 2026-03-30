Varese, al Teatro Intred finale di stagione con grandi nomi

Si avvia verso il gran finale la stagione 2025/2026 del Teatro Intred di Varese, che si conferma tra le proposte culturali più partecipate del territorio. Il cartellone, curato da AD Management con la direzione di Filippo De Sanctis, ha registrato numeri importanti e un crescente entusiasmo del pubblico, grazie a una proposta varia capace di spaziare tra teatro, musica, comicità e prosa contemporanea.

In queste settimane il teatro ospita anche I Legnanesi, in scena dal 24 al 29 marzo, una presenza storica che continua ad attirare spettatori con la sua comicità popolare e i personaggi diventati iconici.

«Il successo della stagione non si misura solo nei numeri, ma anche nella capacità di intercettare pubblici diversi – dicono gli organizzatori – Un percorso artistico costruito con attenzione ha alternato grandi nomi dello spettacolo italiano a proposte più contemporanee, mantenendo sempre alta la qualità».

Dalla musica d’autore alla comicità, passando per il teatro contemporaneo e gli omaggi ai grandi artisti, il programma propone un mix capace di soddisfare gusti diversi. Tra gli appuntamenti più attesi, i concerti di Patty Pravo e Massimo Ranieri, gli spettacoli comici dei Panpers e di Giuseppe Giacobazzi, fino agli eventi musicali e ai tributi che accompagneranno il pubblico fino a fine maggio.

I prossimi appuntamenti fino a maggio

Il calendario prosegue con numerosi eventi che accompagneranno gli spettatori fino alla fine della stagione:

10 aprile – Patty Pravo

11 aprile – Massimo Ranieri

17 aprile – Federico Buffa

18 aprile – Panpers

19 aprile – “Misurare il salto delle rane” – Carrozzeria Orfeo

20 aprile – Grease

24 aprile – K POP Le Guerriere (ore 18 e 21)

4 maggio – Francesco Cicchella

6 maggio – Edoardo Leo

9 maggio – Angelo Branduardi

15 maggio – Stefania Andreoli

16 maggio – Omaggio a Morricone

17 maggio – Giuseppe Giacobazzi con “Osteria Giacobazzi”

18 maggio – Dire Straits Reload Tribute

23 maggio – Filippo Caccamo

29 maggio – Abbadream

30 maggio – Casa Surace

Un finale di stagione ricco di nomi

Un finale che conferma il Teatro Intred come uno spazio vivo, capace di coniugare qualità artistica e partecipazione.