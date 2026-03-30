Varese, al Teatro Intred finale di stagione con grandi nomi
Da Patty Pravo a Massimo Ranieri, passando per teatro contemporaneo e comicità, il cartellone accompagna il pubblico fino a fine maggio con eventi per tutti i gusti
Si avvia verso il gran finale la stagione 2025/2026 del Teatro Intred di Varese, che si conferma tra le proposte culturali più partecipate del territorio. Il cartellone, curato da AD Management con la direzione di Filippo De Sanctis, ha registrato numeri importanti e un crescente entusiasmo del pubblico, grazie a una proposta varia capace di spaziare tra teatro, musica, comicità e prosa contemporanea.
In queste settimane il teatro ospita anche I Legnanesi, in scena dal 24 al 29 marzo, una presenza storica che continua ad attirare spettatori con la sua comicità popolare e i personaggi diventati iconici.
«Il successo della stagione non si misura solo nei numeri, ma anche nella capacità di intercettare pubblici diversi – dicono gli organizzatori – Un percorso artistico costruito con attenzione ha alternato grandi nomi dello spettacolo italiano a proposte più contemporanee, mantenendo sempre alta la qualità».
Dalla musica d’autore alla comicità, passando per il teatro contemporaneo e gli omaggi ai grandi artisti, il programma propone un mix capace di soddisfare gusti diversi. Tra gli appuntamenti più attesi, i concerti di Patty Pravo e Massimo Ranieri, gli spettacoli comici dei Panpers e di Giuseppe Giacobazzi, fino agli eventi musicali e ai tributi che accompagneranno il pubblico fino a fine maggio.
I prossimi appuntamenti fino a maggio
Il calendario prosegue con numerosi eventi che accompagneranno gli spettatori fino alla fine della stagione:
10 aprile – Patty Pravo
11 aprile – Massimo Ranieri
17 aprile – Federico Buffa
18 aprile – Panpers
19 aprile – “Misurare il salto delle rane” – Carrozzeria Orfeo
20 aprile – Grease
24 aprile – K POP Le Guerriere (ore 18 e 21)
4 maggio – Francesco Cicchella
6 maggio – Edoardo Leo
9 maggio – Angelo Branduardi
15 maggio – Stefania Andreoli
16 maggio – Omaggio a Morricone
17 maggio – Giuseppe Giacobazzi con “Osteria Giacobazzi”
18 maggio – Dire Straits Reload Tribute
23 maggio – Filippo Caccamo
29 maggio – Abbadream
30 maggio – Casa Surace
Un finale di stagione ricco di nomi
Un finale che conferma il Teatro Intred come uno spazio vivo, capace di coniugare qualità artistica e partecipazione.
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