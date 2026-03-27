Varese, alla CathArt Gallery la memoria si fa arte: in mostra Irene Das Neves e Marco Verdelli

La città di Varese si prepara ad accogliere un appuntamento culturale presso la CathArt Gallery, dove sabato 11 aprile 2026 alle ore 17:30 inaugurerà la mostra bipersonale intitolata “DEI LUOGHI E DELLO SGUARDO”. Il sottotitolo dell’esposizione, Geografia della memoria: tra scenari urbani, paesaggi e approdi naturali, anticipa un percorso espositivo che si muove tra la dimensione pubblica del territorio e quella intima del ricordo.

L’evento, curato da Carla Pugliano — artista recentemente premiata con il Leone d’Oro alla Triennale di Venezia e consulente per l’Atlante dell’Arte Contemporanea Giunti — mette a confronto due linguaggi espressivi differenti ma complementari. Da un lato troviamo la pittura di Marco Verdelli, che dagli anni Settanta indaga il paesaggio varesino attraverso la tecnica dell’acquerello. Le sue opere, spesso realizzate nel silenzio della notte, non cercano la precisione fotografica ma l’evocazione di atmosfere sospese tra i sentieri del Sacro Monte e i boschi prealpini. Dall’altro lato emerge la poetica fotografica di Irene Das Neves, artista di origine portoghese residente a Varese dal 1979. Nei suoi scatti, il reale si trasforma in visione: dalle onde che si infrangono sulle dune alle scene di vita quotidiana arricchite dal vigore della street art, la sua fotografia diventa uno strumento per fermare l’istante e renderlo eterno.

Ad arricchire il pomeriggio dell’inaugurazione interverranno Samuele Corsalini e Francesco Gemmo, figure ormai note nel panorama della divulgazione locale grazie al progetto “Quel che non sai di Varese”. Il loro contributo permetterà di contestualizzare le opere d’arte all’interno della narrazione storica e identitaria del territorio, offrendo ai visitatori una chiave di lettura più profonda sul legame tra comunità e paesaggio.

La mostra sarà visitabile presso la sede della galleria con ingresso da via Salvo D’Acquisto fino al 23 aprile. Per quanto riguarda le modalità di accesso, l’ingresso è libero e la galleria osserverà orari pomeridiani dal martedì al venerdì, tra le 16:30 e le 18:30. Durante il fine settimana l’offerta si amplia con un’apertura mattutina il sabato, dalle 10:30 alle 12:00, seguita dalla fascia pomeridiana dalle 15:30 alle 18:30, orario quest’ultimo valido anche per la giornata di domenica.