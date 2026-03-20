Varese, Catalano spiega e non arretra: “Polizia Locale forza di polizia? Lo esclude la legge, non io”

Non si placa la bufera politica e sindacale dopo il dibattito in consiglio comunale sulla sicurezza a Varese. L’assessore Raffaele Catalano, finito nel mirino dell’ANVU e delle sigle sindacali Cisl e SULPM DiCCAP per aver negato alla Polizia Locale lo status di «forza di polizia», ha deciso di replicare punto su punto, spiegando l’origine delle sue affermazioni.

«Ho semplicemente letto uno scritto riporta lo stato delle cose», ha chiarito l’assessore, spiegando che la sua è un’analisi tecnica e non un attacco personale o professionale agli agenti.

«Lo dice la legge, non il Comune»

Secondo Catalano, la distinzione tra le forze di polizia statali e la Polizia Locale è sancita dalla normativa nazionale. «La tutela dei cittadini spetta alle forze di polizia e, allo stato attuale, la Polizia Locale non rientra tra queste secondo la legge 121 del 1981», ha ribadito l’assessore.

A supporto della sua tesi, Catalano ha citato anche l’attuale disegno di legge di riforma della categoria, presentato dal Ministro Piantedosi e in discussione in commissione Affari Costituzionali, che all’articolo 2 parla testualmente di «differenze di funzioni». «Il loro è un contratto degli Enti Locali; per questo vengono negati loro diritti come l’accesso al sistema SDI o determinati regimi pensionistici. Io mi auguro che la riforma dia loro queste possibilità, ma non è una funzione del Comune poter intervenire su queste competenze statali».

Strumenti di autotutela e il nodo BolaWrap

L’assessore ha poi elencato gli investimenti fatti dall’amministrazione per la protezione degli agenti varesini, citando la fornitura di bastoni estensibili, spray urticante, giubbotti antiproiettile, caschi, cuscini per i TSO e dieci bodycam.

Sulla questione del BolaWrap, il dispositivo di contenimento che ha innescato la scintilla in aula, Catalano ha confermato i suoi dubbi: «È uno strumento che al momento non ha una normativa o una circolare ministeriale che ne disciplini l’utilizzo. Ho ribadito che, qualora colpisca parti scoperte del corpo, potrebbe potenzialmente provocare abrasioni o piccole lesioni se non si indossano abiti con maniche o pantaloni lunghi. Sono informazioni tratte da documenti pubblici disponibili a tutti».

Limiti operativi

Infine, una stoccata tecnica sui limiti territoriali: «Proprio perché non sono una forza di polizia statale, gli agenti non possono trasportare l’arma fuori dal territorio comunale, confine oltrepassato il quale perdono la qualifica di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria».