Varese celebra Agatha Christie con una serata tra libri e cinema

Sabato 18 aprile la città rende omaggio ad Agatha Christie a cinquant’anni dalla sua scomparsa con una serata interamente dedicata alla regina del giallo. L’appuntamento, a ingresso libero, si svolge alla Sala Montanari e propone due momenti tra letteratura e cinema, offrendo al pubblico un viaggio nel mondo del mistero che continua a conquistare lettori e spettatori di ogni generazione.

Un omaggio alla regina del giallo

L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento alla quinta edizione del festival “Nord in Giallo”, in programma a maggio. Dopo gli incontri dei mesi scorsi dedicati al genere poliziesco, il Comune di Varese propone una nuova tappa che mette al centro una delle autrici più amate e lette al mondo.

La serata si apre alle ore 18.00 con la presentazione del volume Il grande libro di Agatha Christie di Massimo Moscati, pubblicato da Mondadori Electa nel 2025. Il libro ripercorre la vita e le opere della scrittrice, esplorando i suoi sessanta romanzi, i racconti, le trasposizioni cinematografiche e televisive, oltre a curiosità sui suoi celebri personaggi.

L’incontro con l’autore

A dialogare con l’autore sarà Alessandra Calanchi, professoressa di Letteratura e Storia della Cultura Angloamericana all’Università di Urbino. Moscati, scrittore e sceneggiatore milanese, guida il pubblico alla scoperta del genio narrativo di Christie, mentre Calanchi offre una lettura critica che attraversa letteratura, immaginario e cultura contemporanea.

Al termine dell’incontro è previsto un firmacopie, occasione per incontrare direttamente l’autore.

Un aperitivo tra parole e mistero

Tra i due appuntamenti, dalle 19.30 alle 20.30, il pubblico può partecipare a un aperitivo con l’autore e la relatrice. Un momento conviviale che consente di approfondire i temi della serata in un contesto informale. L’esperienza è su prenotazione fino a esaurimento posti attraverso il portale Varese Turismo.

Il grande cinema di Billy Wilder

Alle ore 21.00 la serata prosegue con la proiezione di Testimone d’accusa, film del 1957 diretto da Billy Wilder e tratto da un’opera di Agatha Christie. Considerato uno dei più celebri thriller giudiziari della storia del cinema, il film vanta un cast di alto livello con Tyrone Power, Charles Laughton e Marlene Dietrich.

La pellicola, candidata a sei Premi Oscar, unisce la tensione narrativa tipica della scrittrice alla regia raffinata di Wilder, offrendo una storia ricca di colpi di scena e un finale sorprendente.

Un percorso verso Nord in Giallo

L’appuntamento del 18 aprile rappresenta dunque un nuovo tassello nel percorso culturale dedicato al genere noir e poliziesco promosso dal Comune di Varese. Un’occasione per riscoprire una figura centrale della letteratura mondiale e per avvicinarsi al festival che animerà la città nelle prossime settimane.

Per informazioni e prenotazioni dell’aperitivo è possibile consultare il sito di Varese Turismo.

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