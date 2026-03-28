Varese città accessibile al centro del workshop con le associazioni: “Progettiamo i prossimi 20 anni”
Una ventina le associazioni che hanno raccolto la proposta di confronto con il Comune per indicare richieste, esigenze e criticità
Una ventina di associazioni del mondo della disabilità ha partecipato questa mattina, sabato 28 marzo, nel Salone Estense a un workshop promosso dal Comune di Varese con l’obiettivo di costruire una città più accessibile e inclusiva, anche in vista della definizione del nuovo Pgt.
L’iniziativa, coordinata dalla consigliera Maria Paola Cocchiere, ha voluto coinvolgere le realtà del territorio in un lavoro strutturato su tre tavoli tematici: trasporti e mobilità, servizi alla cittadinanza e parole chiave per delineare le priorità future.
Attraverso un confronto diretto, le associazioni hanno portato contributi concreti su temi centrali: dalla qualità del trasporto pubblico e della sicurezza pedonale alla distribuzione dei servizi, fino alla necessità di garantire prossimità tra cittadini e bisogni quotidiani. Tra le proposte emerse, anche lo sviluppo di servizi diffusi nei quartieri – come orti urbani, spazi ricreativi e presidi sanitari – e una riflessione su parcheggi, accessibilità e collegamenti con i comuni limitrofi.
Il lavoro si è sviluppato in modo partecipativo, con l’utilizzo di post-it per raccogliere esigenze e osservazioni poi condivise in una restituzione finale. «L’obiettivo è costruire una traccia di lavoro comune», ha spiegato Cocchiere, sottolineando l’importanza del confronto per orientare le scelte future.
Durante l’incontro sono stati presentati anche i dati raccolti sui servizi esistenti, con una mappatura che consente di visualizzare, attraverso un sistema a colori, la distanza tra cittadini e servizi essenziali. Un’analisi che si intreccia con quella socio-demografica della città, utile a comprendere la composizione dei quartieri e a progettare interventi mirati.
L’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Civati ha ribadito che «l’accessibilità è uno degli obiettivi centrali del nuovo Pgt» e ha sottolineato l’importanza di ascoltare gli interlocutori direttamente coinvolti. Un lavoro che riguarda in particolare la mobilità, con nuove linee e maggiore sicurezza per i pedoni, e la distribuzione dei servizi sul territorio.
Guardando al futuro, l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari ha evidenziato la necessità di una visione di lungo periodo: «Dobbiamo pensare alla città dei prossimi vent’anni, capire quali servizi serviranno e dove collocarli: farmacie, ambulatori, supermercati, spazi sportivi e ricreativi».
Tra i temi emersi anche quello dell’accesso ai servizi da parte di utenti provenienti da fuori città, come nel caso di alcune patologie specifiche, e la necessità di sviluppare collegamenti più mirati e personalizzati.
Il workshop rappresenta un primo passo verso un percorso condiviso che punta a rendere Varese una città sempre più accessibile, capace di rispondere in modo concreto e diffuso ai bisogni dei cittadini.
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