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Varese città accessibile al centro del workshop con le associazioni: “Progettiamo i prossimi 20 anni”

Una ventina le associazioni che hanno raccolto la proposta di confronto con il Comune per indicare richieste, esigenze e criticità

lavori workshop su futuro varese con associazioni di disabili

Una ventina di associazioni del mondo della disabilità ha partecipato questa mattina, sabato 28 marzo, nel Salone Estense a un workshop promosso dal Comune di Varese con l’obiettivo di costruire una città più accessibile e inclusiva, anche in vista della definizione del nuovo Pgt.

L’iniziativa, coordinata dalla consigliera Maria Paola Cocchiere, ha voluto coinvolgere le realtà del territorio in un lavoro strutturato su tre tavoli tematici: trasporti e mobilità, servizi alla cittadinanza e parole chiave per delineare le priorità future.

Attraverso un confronto diretto, le associazioni hanno portato contributi concreti su temi centrali: dalla qualità del trasporto pubblico e della sicurezza pedonale alla distribuzione dei servizi, fino alla necessità di garantire prossimità tra cittadini e bisogni quotidiani. Tra le proposte emerse, anche lo sviluppo di servizi diffusi nei quartieri – come orti urbani, spazi ricreativi e presidi sanitari – e una riflessione su parcheggi, accessibilità e collegamenti con i comuni limitrofi.

Il lavoro si è sviluppato in modo partecipativo, con l’utilizzo di post-it per raccogliere esigenze e osservazioni poi condivise in una restituzione finale. «L’obiettivo è costruire una traccia di lavoro comune», ha spiegato Cocchiere, sottolineando l’importanza del confronto per orientare le scelte future.

lavori workshop su futuro varese con associazioni di disabili

Durante l’incontro sono stati presentati anche i dati raccolti sui servizi esistenti, con una mappatura che consente di visualizzare, attraverso un sistema a colori, la distanza tra cittadini e servizi essenziali. Un’analisi che si intreccia con quella socio-demografica della città, utile a comprendere la composizione dei quartieri e a progettare interventi mirati.

L’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Civati ha ribadito che «l’accessibilità è uno degli obiettivi centrali del nuovo Pgt» e ha sottolineato l’importanza di ascoltare gli interlocutori direttamente coinvolti. Un lavoro che riguarda in particolare la mobilità, con nuove linee e maggiore sicurezza per i pedoni, e la distribuzione dei servizi sul territorio.

Guardando al futuro, l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari ha evidenziato la necessità di una visione di lungo periodo: «Dobbiamo pensare alla città dei prossimi vent’anni, capire quali servizi serviranno e dove collocarli: farmacie, ambulatori, supermercati, spazi sportivi e ricreativi».

lavori workshop su futuro varese con associazioni di disabili

Tra i temi emersi anche quello dell’accesso ai servizi da parte di utenti provenienti da fuori città, come nel caso di alcune patologie specifiche, e la necessità di sviluppare collegamenti più mirati e personalizzati.

Il workshop rappresenta un primo passo verso un percorso condiviso che punta a rendere Varese una città sempre più accessibile, capace di rispondere in modo concreto e diffuso ai bisogni dei cittadini.

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Pubblicato il 28 Marzo 2026
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