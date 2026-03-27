Varese città inclusiva: sabato 28 marzo un workshop per un territorio più accessibile a tutti
Ad aprire i lavori saranno l’assessore alla Mobilità Andrea Civati, l’assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari, la consigliera comunale Maria Paola Cocchiere, che ha promosso e coordinato l'iniziativa
Sabato 28 marzo dalle 10 alle 13 il Salone Estense, in via Sacco, ospita il workshop Varese città inclusiva, per definire le basi del nuovo strumento di governo del territorio secondo il principio della città inclusiva. Ad aprire i lavori e illustrare gli obiettivi saranno l’assessore alla Mobilità Andrea Civati, l’assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari, la consigliera comunale Maria Paola Cocchiere, che ha promosso e coordinato l’iniziativa insieme alle associazioni coinvolte.
L’iniziativa è rivolta in particolare alle associazioni che rappresentano le persone con disabilità, con focus su viabilità e percorsi urbani, trasporto pubblico e fermate accessibili, servizi di prossimità e accoglienza. L’obiettivo è quello di far emergere sfide, criticità e opportunità per realizzare una città sempre più accessibile a tutti.
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