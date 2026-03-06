Varese Corsi porta in cabina di pilotaggio: al via i corsi con simulatore Airbus A320

Varese Corsi presenta i nuovi corsi realizzati in collaborazione con Gate1, centro di simulazione di volo professionale, pensati per chi desidera entrare nel mondo dell’aviazione e vivere da vicino l’esperienza del cockpit.

Il protagonista del percorso è l’Airbus A320, uno degli aerei di linea più diffusi al mondo, che i partecipanti potranno conoscere e pilotare attraverso simulatori professionali e lezioni guidate da istruttori esperti; seguito dal Boeing 737-800 MAX, altro grande protagonista dell’aviazione commerciale, per completare il percorso di simulazione su due tra i velivoli più utilizzati dalle compagnie aeree.

Ecco tutti i corsi in partenza:

Volo aereo con simulatore professionale Airbus A320 (Base) – Sabato 21 marzo 2026, dalle 9:00 alle 18:00

Un’esperienza pratica pensata per principianti, che consente di conoscere le basi del pilotaggio su Airbus A320, gestendo in sicurezza le principali fasi del volo.

Volo aereo con simulatore professionale Airbus A320 (Avanzato, Miniclass) – Sabato 9 maggio 2026, dalle 9:00 alle 18:00

Una giornata completa dedicata alla gestione avanzata del cockpit dell’Airbus A320, con approfondimenti sulle procedure operative e scenari realistici.

Volo aereo con simulatore professionale Boeing 737-800 MAX (Base) – Sabato 28 marzo 2026, dalle 9:00 alle 18:00

Il corso base consente di pilotare un Boeing 737-800 MAX grazie ad un simulatore professionale, con un’introduzione alle manovre principali e alle procedure di volo fondamentali.

Volo aereo con simulatore professionale Boeing 737-800 MAX (Avanzato, Miniclass) – Sabato 16 maggio 2026, dalle 9:00 alle 18:00

Un corso avanzato per chi ha già conoscenze di base, finalizzato ad approfondire la gestione professionale di un Boeing 737-800 MAX e a simulare procedure operative più complesse.

Per tutti i corsi con simulatore, la giornata prevede una parte teorica al mattino, dalle 9:00 alle 13:00, seguita da una parte pratica a partire dalle 14:00, con sessioni di 45 minuti a coppia al simulatore, affiancati da un istruttore esperto.

I corsi Gate1 offrono un’occasione unica per scoprire il funzionamento di un aereo di linea e vivere l’esperienza del cockpit in modo realistico.

Per avere maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.